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東港偵查隊警員查扣賭資少打1個0 吞萬元贓款被判刑

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

屏東縣東港警分局偵查隊偵辦職業賭場案，偵查隊林姓警員登錄查扣賭資金額時，將1萬9000元登載為1900元，算錯的錢據為己有，一審林被依侵占非公用私有財物罪，處有期徒刑1年4月，緩刑3年，今二審宣判，高雄高分院維持原審刑度，可上訴。

東港分局在2022年4月27日查獲賭博案，同年8月，林姓員警在繕打賭客扣押款項，將1萬9000元登載為1900元。同年10月下旬，林姓員警辦理贓物庫入庫時，發現扣押贓款113萬8400元，比移送書登載總金額115萬5500元，少1萬7100元。

林男發現後，卻未回報，反而從贓物夾鏈袋內抽取1萬7000元，之後送到台灣銀行屏東分行國庫代收櫃檯繳納剩餘款項，行員清點時發現贓款多出100元，林當日返回後將100元回報小隊長，將100元放入公文信封一併保存。

後來屏東地檢檢察官偵辦發現，扣押物品清單及移送書所載賭資金額不符，指示東港分局調查，才查出林男登載查扣金額時少打1個0，不僅未回報，還將短少金額放入口袋。

屏東地院審理時，林男坦承犯行，法官考量他侵占財物雖然不多，但已嚴重減損公務機關執法威信，所為甚屬不當，因交出犯罪所得，犯後態度尚可，量處有期徒刑1年4月，緩刑3年，向公庫支付5萬元。

全案經上訴後，高雄高分院今宣判，合議庭採認一審見解，考量林均坦承犯行，繳回犯罪所得等事證，維持原審判決刑度。可上訴。

東港分局外觀。圖／翻攝Googlemap
東港分局外觀。圖／翻攝Googlemap

侵占 屏東縣 東港

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