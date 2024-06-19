快訊

酒駕交保5萬 王柏傑稱得知酒測結果當下非常震驚：吹得超用力

陸彈道飛彈潛艦浮航遭漁船近距離目擊 防長一原因不透露細節

梅雨結束正式入夏還會更熱 午後雷陣雨留意36度以上極端高溫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

酒駕交保5萬 王柏傑稱得知酒測結果當下非常震驚：吹得超用力

聯合報／ 記者蕭雅娟牟玉珮／台北即時報導

藝人王柏傑今年3月才和友人聚會慶生與人發生肢體衝突，進了警局，事隔不到3個月，昨天下午酒駕碰撞遊覽車再度進了警局，今天凌晨他在交保出來後受訪，連續說了好幾次「非常」抱歉，他說，他也不知前一晚的酒精，可以到隔天下午還測出來這麼多，他當時還「吹得超用力」。

警方指出，昨天下午3時許，遊覽車陳姓司機開車沿著金莊路北往南行駛，準備左轉進入金莊路129號停車場車道，遊覽車右後車身與王柏傑車輛左前車身碰撞而肇事，現場無人受傷，僅車損。王柏傑自稱前一晚喝酒，並非酒後直接開車，經酒測呼氣值每公升0.44毫克，警方依公共危險罪嫌送辦。士林地檢署檢察官深夜複訊後，今天凌晨諭令5萬元交保候傳。

王柏傑在交保出來後被媒體堵訪，他表示他自己也在震驚中，「我真的非常非常非常非常的抱歉」，實在是沒想到，原來前一晚的酒精，可以到隔天下午還可以測出來這麼多，當下非常震驚和驚訝，但他覺得都不是藉口和理由，既然做錯事情，也接受懲罰和道歉，「非常非常對不起，我真的不是故意的」。

對於有網友要他退出演藝圈，他說，暫時還沒有想到這一塊，還在震驚當中，真的還沒有想過。他前一天沒有喝到很晚，12點左右就回家了，因為去球賽，吃消夜後就回家了，還覺得睡得很好，早上起床精神狀態很好，沒意識到隔了十幾個小時，身體裡面還有酒精成分。

他說，真的很抱歉很抱歉，真的沒有想到會是這個結果，當下警察叫他吹，還吹得超用力，真的沒意識到會有酒駕的行為，但都不是理由啦！他女友也知道，真的都很震驚，本來以為只是A到，把事情處理完，沒想到是這個結果。他再也不敢因為趕時間而宿醉開車，他說，這個刑罰真的是太重了，當下真的是被嚇到。

他強調，其實他本人很討厭酒駕，去新莊看球也是搭車去看，他嘆口氣說，「唉，我真的是沒有意識到」。對於他原本要出席的珠寶會要取消，是否擔心演藝事業受到影響，他雙手合十說，現在要做的是好好道歉，先回家反省一下自己。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

王柏傑涉嫌酒駕遭依公共危險罪嫌送辦，檢方訊後5萬元交保。記者蕭雅娟／翻攝
王柏傑涉嫌酒駕遭依公共危險罪嫌送辦，檢方訊後5萬元交保。記者蕭雅娟／翻攝
藝人王柏傑。圖／台北電影節提供
藝人王柏傑。圖／台北電影節提供

意識 酒精 酒駕

延伸閱讀

王柏傑涉宿醉酒駕與遊覽車碰撞 公共危險罪嫌5萬元交保

王柏傑因酒駕掉工作 3度道歉「親吐狀況」

王柏傑酒駕撞車移送 經紀人發聲了

王柏傑隔3個月又上警局 酒測值0.44撞遊覽車遭逮捕

相關新聞

酒駕交保5萬 王柏傑稱得知酒測結果當下非常震驚：吹得超用力

藝人王柏傑今年3月才和友人聚會慶生與人發生肢體衝突，進了警局，事隔不到3個月，昨天下午酒駕碰撞遊覽車再度進了警局，今天凌...

新北市議長蔣根煌兒子涉違反選罷法 蔣欣璋100萬元交保

調查局新北市調查處接獲情資，指新北市議長蔣根煌兒子蔣欣璋，涉於去年立委選舉期間，意圖使人不當選、違反選罷法，全案轉由資安...

下游包商領班率人搶工地電纜線盜賣 3匪刑期7年起跳

負責桃市府中壢水資源回收中心第一期新建工程下游包商的古姓領班，僅因與大包商有糾紛，為了阻礙工程完工，今年元月某夜率董、蘇...

買凶殺咖啡商 引薦人、槍手無期定讞

何姓咖啡商人在住家附近遭槍殺身亡，檢方查出，天道盟華山會分子許杜群懷疑何當線民洩漏毒品資訊，花六百萬元買凶，透過至尊盟尊...

獨／新北市議長蔣根煌兒子涉違反選罷法 遭調查局搜索

調查局新北市調查處接獲情資，指新北市議長蔣根煌兒子蔣欣璋，涉於去年立委選舉期間，意圖使人不當選、違反選罷法，全案轉由資安...

向5家露營業者索賄54.6萬 新竹縣張姓議員一審重判9年

新竹縣議會第19、20屆第13選區張姓議員，被控利用職務之便，爭取施作地方邊坡工程或道路鋪設柏油工程過程中，以欠缺選舉經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。