新北市議長蔣根煌兒子涉違反選罷法 蔣欣璋100萬元交保
調查局新北市調查處接獲情資，指新北市議長蔣根煌兒子蔣欣璋，涉於去年立委選舉期間，意圖使人不當選、違反選罷法，全案轉由資安站偵辦後，昨發動搜索，約談蔣欣璋等3人到案，移送台北地檢署複訊，檢方訊後，諭知蔣欣璋100萬元交保、鄧姓助手30萬元交保，向法院聲押男子洪湛閎。
據了解，蔣欣璋原先遭人至刑事局告發，指涉及於立委選舉期間，散布不實訊息，意圖使人不當選，刑事局報請北檢指揮偵辦，當時新北市調查處也有情資，經協調後轉由資安站偵辦，資安站蒐證多時，18日發動搜索，約談蔣欣璋及助手共3人。
檢方漏夜偵訊，諭知蔣欣璋100萬元交保、鄧姓助手30萬元交保，並向法院聲押涉案的洪湛閎。
據指出，蔣欣璋的妻子也是調查局王姓調查官，目前借調局本部，加上蔣欣璋父親蔣根煌身分特殊，檢調對行動相當保密。
國民黨去年針對新北市傳統綠營艱困選區的第三選區（三重）、第四選區（新莊）立法委員選舉，徵召前新北市議員蔡明堂及新莊區民眾服務社理事長蔣欣璋參選。蔣欣璋為新北市議長蔣根煌長子，除了對上尋求四連霸的民進黨籍立法委員吳秉叡外，也跟2024總統參選人、新北市長侯友宜共框同爭取選票，令人格外注目。
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