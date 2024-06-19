新北市議長蔣根煌兒子涉違反選罷法 蔣欣璋100萬元交保

蔣根煌的兒子蔣欣璋（圖）100萬元交保。記者房荷庭／攝影 調查局新北市調查處接獲情資，指新北市議長蔣根煌兒子蔣欣璋，涉於去年立委選舉期間，意圖使人不當選、違反選罷法，全案轉由資安站偵辦後，昨發動搜索，約談蔣欣璋等3人到案，移送台北地檢署複訊，檢方訊後，諭知蔣欣璋100萬元交保、鄧姓助手30萬元交保，向法院聲押男子洪湛閎。

據了解，蔣欣璋原先遭人至刑事局告發，指涉及於立委選舉期間，散布不實訊息，意圖使人不當選，刑事局報請北檢指揮偵辦，當時新北市調查處也有情資，經協調後轉由資安站偵辦，資安站蒐證多時，18日發動搜索，約談蔣欣璋及助手共3人。

檢方漏夜偵訊，諭知蔣欣璋100萬元交保、鄧姓助手30萬元交保，並向法院聲押涉案的洪湛閎。

據指出，蔣欣璋的妻子也是調查局王姓調查官，目前借調局本部，加上蔣欣璋父親蔣根煌身分特殊，檢調對行動相當保密。