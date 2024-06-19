王柏傑涉宿醉酒駕與遊覽車碰撞 公共危險罪嫌5萬元交保
藝人王柏傑疑昨晚喝酒，6月18日下午宿醉涉酒駕開車回家，行經北市內湖金莊路，與遊覽車碰撞，酒測值每公升0.44毫克，遭依公共危險罪嫌移送法辦。士林地檢署漏夜複訊後，諭令5萬元交保候傳。
王柏傑去年以「疫起」獲得第25屆台北電影獎最佳男主角，今年3月間和修杰楷在忠孝錢櫃KTV唱歌，因2人的朋友和統促黨成員陳姓男子起口角，爆發肢體衝突，現場5人均遭依社會秩序維護法送辦。
王柏傑與女星謝欣穎因合作「華燈初上」相識相戀，姐弟戀穩交3年，17日情侶2人現身PLG總冠軍賽，看球賽約會，新北國王在主場迎戰桃園璞園領航猿，現場多名明星，成為鎂光燈焦點。
警方指出，6月18日下午3時許，遊覽車陳姓司機開車沿著金莊路北往南行駛，準備左轉進入金莊路129號停車場車道，遊覽車右後車身與王柏傑車輛左前車身碰撞而肇事，幸好現場無人受傷，僅車損。據悉，王柏傑自稱前一晚喝酒，並非酒後直接開車，18日下午開車回家途中，與遊覽車擦撞發生車禍，經酒測呼氣值每公升0.44毫克，涉嫌酒駕遭依公共危險罪嫌送辦。士林地檢署檢察官深夜複訊後，諭令5萬元交保候傳。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
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