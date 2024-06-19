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買凶殺咖啡商 引薦人、槍手無期定讞

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

何姓咖啡商人遭槍殺身亡，檢方查出天道盟華山會分子許杜群透過至尊盟尊合會長張景欽（下排右），找小弟陳憲民的兒時玩伴黃泳群（上排右）開槍，一、二審依殺人罪判黃與張無期、陳六年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。本報資料照片
何姓咖啡商人遭槍殺身亡，檢方查出天道盟華山會分子許杜群透過至尊盟尊合會長張景欽（下排右），找小弟陳憲民的兒時玩伴黃泳群（上排右）開槍，一、二審依殺人罪判黃與張無期、陳六年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。本報資料照片
何姓咖啡商人在住家附近遭槍殺身亡，檢方查出，天道盟華山會分子許杜群懷疑何當線民洩漏毒品資訊，花六百萬元買凶，透過至尊盟尊合會長張景欽找小弟陳憲民的兒時玩伴黃泳群開槍。一、二審依殺人罪判黃與張無期、陳六年徒刑，最高法院駁回上訴定讞，許案發前潛逃杜拜被通緝。

據調查，何姓男子從事咖啡生意，平時與天道盟華山會分子許杜群有往來；張景欽曾是華山會成員，回高雄市成立至尊盟尊合會，放款為生；陳憲民是張的小弟，與黃泳群為兒時玩伴。

何因具製毒化學知識，與華山會有製毒技術研究互動，許懷疑何當線民洩漏毒品資訊，使華山會受重大損失，決定報復，找張物色槍手，陳知道黃有賭債壓力而介紹給張，談妥由黃狙殺何，張向黃保證槍擊後可分得四百萬元，並協助逃亡，二百萬元安家費由陳交給黃的家屬。

案發前許搭機赴杜拜，以衛星電話遙控，指導黃準備三套衣物、製造兩個偵查斷點，犯後將手槍放在小手提袋，並由張在國內掌控犯案過程與安排逃亡路線。黃作案前向大嫂稱「做一件大事」，要她事後向陳拿二百萬元。

二○二一年十一月廿二日上午，黃抵達何住處附近，用手機拍照傳給許確認，見何載小孩上學返家，趨前高喊「小何，這筆錢該怎麼處理？」隨即朝何頭、頸、胸連開四槍致死，搭機潛逃大陸廈門被遣返，承認槍擊被害人致死。台北地方法院依殺人罪判黃及張無期、陳六年徒刑。

高院開庭時，聚焦張有無殺人、持有槍彈的分工行為？陳是否構成幫助犯？是否構成死刑？認定張引薦槍手，為幕後主謀之一，黃貪圖高額報酬而殺人但認罪，兩人惡性尚未達公民與政治權利國際公約「情節最重大之罪」，不到判死程度，維持無期徒刑；陳協助犯案，維持六年刑度。

最高法院認為二審認事用法無違誤，駁回上訴確定。

咖啡 最高法院 槍擊 殺人 毒品

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