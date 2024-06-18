獨／新北市議長蔣根煌兒子涉違反選罷法 遭調查局搜索

調查局新北市調查處接獲情資，指新北市議長蔣根煌兒子蔣欣璋，涉於去年立委選舉期間，意圖使人不當選、違反選罷法，全案轉由資安站偵辦後，今天發動搜索，約談蔣欣璋等人到案，預計稍晚移送台北地檢署複訊，不排除強制處分。

據了解，蔣欣璋原先遭人至刑事局告發，指涉及於立委選舉期間，散布不實訊息，意圖使人不當選，刑事局報請北檢指揮偵辦，當時新北市調查處也有情資，經協調後轉由資安站偵辦，資安站蒐證多時今天發動搜索。

據指出，蔣欣璋的妻子也是調查局王姓調查官，目前借調局本部，加上蔣欣璋父親蔣根煌身分特殊，檢調因此對行動相當保密。

國民黨去年針對新北市傳統綠營艱困選區的第三選區（三重）、第四選區（新莊）立法委員選舉，徵召前新北市議員蔡明堂及新莊區民眾服務社理事長蔣欣璋參選。蔣欣璋為新北市議長蔣根煌長子，除了對上尋求四連霸的民進黨籍立法委員吳秉叡外，也跟2024總統參選人、新北市長侯友宜共框同爭取選票，令人格外注目。