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獨／新北市議長蔣根煌兒子涉違反選罷法 遭調查局搜索

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局新北市調查處接獲情資，指新北市議長蔣根煌兒子蔣欣璋，涉於去年立委選舉期間，意圖使人不當選、違反選罷法，全案轉由資安站偵辦後，今天發動搜索，約談蔣欣璋等人到案，預計稍晚移送台北地檢署複訊，不排除強制處分。

據了解，蔣欣璋原先遭人至刑事局告發，指涉及於立委選舉期間，散布不實訊息，意圖使人不當選，刑事局報請北檢指揮偵辦，當時新北市調查處也有情資，經協調後轉由資安站偵辦，資安站蒐證多時今天發動搜索。

據指出，蔣欣璋的妻子也是調查局王姓調查官，目前借調局本部，加上蔣欣璋父親蔣根煌身分特殊，檢調因此對行動相當保密。

國民黨去年針對新北市傳統綠營艱困選區的第三選區（三重）、第四選區（新莊）立法委員選舉，徵召前新北市議員蔡明堂及新莊區民眾服務社理事長蔣欣璋參選。蔣欣璋為新北市議長蔣根煌長子，除了對上尋求四連霸的民進黨籍立法委員吳秉叡外，也跟2024總統參選人、新北市長侯友宜共框同爭取選票，令人格外注目。

蔣欣璋立委競選期間與幹部群同遊日本，但妻子未同行，當時剛好同區國民黨新北市議員戴湘儀也正在日旅遊，蔣欣璋岳母對此一度不滿，在戴湘儀臉書狠嗆是否「跟別人的老公」出遊？引發熱議。

國民黨新北市議長蔣根煌兒子蔣欣璋（中）被控違反選罷法遭調查局搜索約談。聯合報系資料照
國民黨新北市議長蔣根煌兒子蔣欣璋（中）被控違反選罷法遭調查局搜索約談。聯合報系資料照

立委選舉 蔣根煌 蔣欣璋 選罷法

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