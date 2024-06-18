向5家露營業者索賄54.6萬 新竹縣張姓議員一審重判9年

新竹縣議會第19、20屆第13選區張姓議員，被控利用職務之便，爭取施作地方邊坡工程或道路鋪設柏油工程過程中，以欠缺選舉經費為由，分向5家露營業者以政治獻金、捐款摸彩等名義，索賄共54萬6000元，遭檢方提起公訴。

另外，張還涉嫌以妻子為人頭，移花接木請領助理費，損害新竹縣議會對於議員公費助理補助費管理核銷之正確性；全案新竹地院審結，法官依犯貪汙治罪條例將他重判9年，褫奪公權5年。對此，張低調表示，尚未接到判決書，但已獲悉判決結果，未來會繼續上訴，爭取司法還他清白。

判決書中指出，張姓被告在2022年8月至同年12月間，得知5名露營業者有在所屬露營區施作營區道路或邊坡工程的需求，於是向新竹縣政府建議施作五峰鄉花園村各露營區旁的山體邊坡或鋪設連通道路柏油工程，適逢競選縣議員連任期間，他假藉選舉需要資金為由，向露營業者索賄。

5名露營業者則以張姓議員能為他們施作道路、邊坡工程為對價，分別選在五峰大橋旁空地、新竹縣議會廁所、議員服務處、業者廚房冰箱、拔掉行車紀錄器的汽車上等處，合計交付給張某賄賂款項54萬6000元。

張姓議員對法官表示，這些工程並非縣政府預算，屬於原委會職權，與議員職務無關，業者交付的款項都是幫助他選舉及五峰鄉公所舉辦跨年晚會，與工程並無對價關係，擔任議員期間為五峰鄉或天湖部落爭取很多建設，本案也是受到民眾陳情迫切需要改善道路，只是剛好與募集選舉經費期間重疊，但爭取建設與募集選舉經費實屬二事。

另外，張姓議員也涉嫌以妻子為人頭，在2020年4月27日至2021年4月期間，虛以聘雇太太擔任議員公費助理，每月申請2.5萬公費助理補助費，再交由具有農保身分並實際上擔任助理的戴姓助理，致使新竹縣議會陷於錯誤予以核銷。

法官認為，張男身為新竹縣議員本應奉公守法，廉潔自持，為地方人民服務，竟濫用議員身分對新竹縣政府公務員的影響力，對於職務上密切關聯之行為收受賄賂，有違選民託付，嚴重敗壞官箴。且犯行均是主動要求賄賂，甚有認賄賂金額太低要求提高金額者，並於短時間內多次犯案。

法官考量張姓被告於檢察官偵查中聲請羈押時，坦承全部犯行，卻於新竹地院準備程序中矢口否認收受賄賂，犯後態度不佳，依犯貪汙治罪條例之不違背職務收受賄賂罪重判9年，褫奪公權5年。公費助理案則觸犯使公務員登載不實文書罪，處有期徒刑5月，得易科罰金。