男子涉嫌機車竊案遭警毆死監院糾正警署、屏警局 警署：檢討改進

監委林國明、張菊芳今天表示，屏東縣警局員警今年2月，對一名涉嫌機車竊案的50歲蔡姓男子執法過當，非法使用警棍將嫌犯毆傷致死，監察院通過糾正內政部警政署、屏東縣政府警察局，並函請行政院盡速推動「禁止酷刑公約」國內法化。

警政署表示，尊重監察院糾正意見。針對該案偵辦缺失，屏東縣警察局已懲處相關失職人員並調整部份主管職務；另有關涉及刑事責任部分，主動移請屏東地檢署偵處，全力配合檢察官深入調查，絕不護短。

警政署已召集相關單位檢討策進，同時要求各單位確實落實各項刑案偵辦處理流程，以避免缺失再發生，並強化案件管制與審核機制，策勵改進。