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男子涉嫌機車竊案遭警毆死監院糾正警署、屏警局 警署：檢討改進

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

監委林國明、張菊芳今天表示，屏東縣警局員警今年2月，對一名涉嫌機車竊案的50歲蔡姓男子執法過當，非法使用警棍將嫌犯毆傷致死，監察院通過糾正內政部警政署、屏東縣政府警察局，並函請行政院盡速推動「禁止酷刑公約」國內法化。

警政署表示，尊重監察院糾正意見。針對該案偵辦缺失，屏東縣警察局已懲處相關失職人員並調整部份主管職務；另有關涉及刑事責任部分，主動移請屏東地檢署偵處，全力配合檢察官深入調查，絕不護短。

警政署已召集相關單位檢討策進，同時要求各單位確實落實各項刑案偵辦處理流程，以避免缺失再發生，並強化案件管制與審核機制，策勵改進。

警政署指出，將就監察院糾正此案的相關缺失，與時俱進執法理念做成案例教育，落實人權與法治的執法理念，要求屏東縣警察局落實考核相關人員責任；同時督飭各警察機關，落實督導員警刑案偵辦處理流程，強化程序完備並精緻執法，以兼顧人民自由及執法安全。

警政署針對屏東縣警察涉嫌毆死嫌犯一案遭監察院糾正，表示將檢討改進。記者廖炳棋／翻攝
警政署針對屏東縣警察涉嫌毆死嫌犯一案遭監察院糾正，表示將檢討改進。記者廖炳棋／翻攝

屏東縣政府 監察院 警察

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