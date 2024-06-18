快訊

獨／誰都打不倒？謝向榮穩坐主播台30年不敗！

新店「新馬辣」裕隆城店爆4人食物中毒 新北衛生局令暫停營業

嘉市府前機要專員貪汙發監執行 因已癌末監獄拒收責付家屬

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市政府前機要專員吳健榮，被控收受業者30萬元及價值20餘萬元咖啡豆、茶葉等，被判7年6月定讞，本月11日發監執行，嘉義監獄因其癌末不予收監，嘉義地檢署今天傍晚責付家屬。

吳健榮原為市府工務處技士，2018年退休再以機要職回聘任市府專員，2021年元月離職；一審認為，業者交付財物與吳員無對價關係，無法認定賄賂故意判無罪，嘉檢上訴，台南高分認為吳員與工務處承辦人有類似師徒指導關係，有影響力，改判7年半徒刑。吳男上訴第三審，最高法院審理後，今年2月27日駁回，吳男將發監執行。

嘉義地檢署4月3日傳喚吳健榮到署執行科報到，當時他提出因病須治療的診斷證明書，申請延期入監獲准，改期6月11日發監。

嘉義地檢署表示，吳健榮於11日入監執行，但嘉義監獄發現他罹癌，經醫師評估檢查，病況已是癌末，病症嚴重，依監獄行刑法規定，不予收監。傍晚由法警至嘉義監獄提返回地檢署後，由主任檢察官黃銘瑩訊問後，責付其兒子帶回。

嘉義市政府前機要專員吳健榮因涉貪，被判7年6月定讞，本月11日發監執行，因癌末嘉義監獄不予收監，嘉義地檢署今天傍晚責付家屬帶回。聯合報系資料照
嘉義市政府前機要專員吳健榮因涉貪，被判7年6月定讞，本月11日發監執行，因癌末嘉義監獄不予收監，嘉義地檢署今天傍晚責付家屬帶回。聯合報系資料照

嘉義 監獄 貪汙 醫師

延伸閱讀

嘉市府前機要專員涉貪 因癌末監獄拒收責付家屬

無人智能麵店搶進嘉市 首間韓國知名拉麵店進駐中山路商圈

美監獄驚傳槍響！獄友開槍打死24歲女廚工再飲彈自盡

嘉市府前機要專員涉貪定讞判7年半 今發監執行

相關新聞

男子涉嫌機車竊案遭警毆死監院糾正警署、屏警局 警署：檢討改進

監委林國明、張菊芳今天表示，屏東縣警局員警今年2月，對一名涉嫌機車竊案的50歲蔡姓男子執法過當，非法使用警棍將嫌犯毆傷致...

嘉市府前機要專員貪汙發監執行 因已癌末監獄拒收責付家屬

嘉義市政府前機要專員吳健榮，被控收受業者30萬元及價值20餘萬元咖啡豆、茶葉等，被判7年6月定讞，本月11日發監執行，嘉...

指控前成員侵占連署書 新北罷侯自救會今提告侵占、選罷法

新北罷侯自救會指控，王姓前成員涉嫌侵占連署書，為了民眾個資權益，今赴台北地檢署提告王涉犯刑法侵占、公職人員選舉罷免法之妨...

「華爾街女神」惡母女殺小姑奪產 偽造本票、冒名收養女兒今遭起訴

自稱「華爾街女神」的陳莉婷與母親胡青青為了爭奪家產，去年涉嫌持榔頭猛捶陳姓小姑頭部，母女被依殺人未遂罪起訴。前年間，胡青...

前淡水刑警貪汙收賄判刑12年2月 通緝中出一招企圖官司翻盤

新北市淡水分局偵查隊前偵查佐蔡至恩，改名陳宥邑，因貪汙違背職務收賄10萬元，判刑定讞應執行12年2月徒刑，陳男日前棄保潛...

彰化板模工吸毒喝酒砍死翁 台中高分院判14年理由曝光

彰化縣和美鎮賴姓板模工人去年3月在宿舍吸毒和喝酒後，認為隔鄰房客與附近友人打麻將聲音吵雜，又懷疑有人在議論自己，持西瓜刀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。