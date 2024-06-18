嘉市府前機要專員貪汙發監執行 因已癌末監獄拒收責付家屬

嘉義市政府前機要專員吳健榮，被控收受業者30萬元及價值20餘萬元咖啡豆、茶葉等，被判7年6月定讞，本月11日發監執行，嘉義監獄因其癌末不予收監，嘉義地檢署今天傍晚責付家屬。

吳健榮原為市府工務處技士，2018年退休再以機要職回聘任市府專員，2021年元月離職；一審認為，業者交付財物與吳員無對價關係，無法認定賄賂故意判無罪，嘉檢上訴，台南高分認為吳員與工務處承辦人有類似師徒指導關係，有影響力，改判7年半徒刑。吳男上訴第三審，最高法院審理後，今年2月27日駁回，吳男將發監執行。

嘉義地檢署4月3日傳喚吳健榮到署執行科報到，當時他提出因病須治療的診斷證明書，申請延期入監獲准，改期6月11日發監。