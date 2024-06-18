嘉市府前機要專員涉貪 因癌末監獄拒收責付家屬

嘉市府前機要專員吳健榮收賄被判7年6月定讞，於11日發監執行。因其病況癌末，經評估不予收監；嘉義地檢署今天傍晚責付家屬。

吳健榮被控自民國105年起藉由負責路面整修工程機會，涉嫌收受廠商現金、茶葉等賄賂，還與業者約在市府附近交付賄款，檢方109年依貪污治罪條例起訴；一審依業者交付的財物與吳健榮的行為沒有辦法認定有對價關係，宣判無罪；檢方提上訴。

二審認為，吳男對承辦人有一定實質影響力，改依不違背職務收賄罪判處有期徒刑7年6個月，最高法院今年2月間駁回上訴，全案定讞。

嘉義地檢署表示，吳健榮遭判刑定讞，原定於4月3日發監，當天至嘉義地檢署執行科報到後，提出因罹癌須進行化療療程的診斷證明書，並申請延期入監，經執行檢察官綜合考量後，改期於11日發監。

吳健榮日前並透過律師對於高等法院台南分院的確定判決，聲請再審及停止刑罰執行，台南高分院於5月31日裁定均駁回。

嘉義地檢署指出，吳健榮於11日入監執行，但嘉義監獄發現他罹癌，經醫師評估檢查，病況已是癌末，病症嚴重，依監獄行刑法規定，不予收監。

檢方表示，吳健榮傍晚由法警至嘉義監獄提返回地檢署後，由主任檢察官黃銘瑩訊問後，責付其兒子帶回。