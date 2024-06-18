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強化與歐、美、加司法互助 法務部辦國安、資安國際座談會

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

跨境詐欺及洗錢跨國犯罪攀升，法務部日前邀請來自美國、加拿大、歐洲檢察官組織（EUROJUST）檢察官、律師及協調員來台參加國際司法合作系列研討會，與我國檢察界進行交流，持續拓展與他國的司法合作關係。

法務部表示，6月4日在台高檢舉辦的座談會，由最高檢察署協辦，座談會以國家安全為題，針對「經濟間諜 」、「假資訊」及「深偽技術」影響國安及選舉等議題進行法制及實務面的交流。

法務部政務次長黃世杰在會中表示，經濟間諜活動及假資訊快速發展，對各國的政治、經濟和社會穩定構成巨大威脅，也對國家安全造成深遠影響，法務部希望在法制面及實務建立跨國合作機制，以共同應對。

法務部說，6月6日場次在南投舉辦，研討會則以司法互助為題，由法務部政務次長徐錫祥開場致詞，邀請美國司法部、加拿大司法部、德國策勒檢察總署、愛沙尼亞總檢察署、歐洲檢察官協會捷克國家會員代表針對司法互助與營業秘密、人工智慧及資產返還等議題深度交流與討論。

徐錫祥致詞時表示，希望透過研討會的討論，汲取歐盟人工智能法案等國際經驗，使我國在相關法律的規範方面能制定更完善的法制。

圖為本（113）年6月4日在台灣高等檢察署博愛講堂由法務部國際及兩岸法律司主辦，最高檢察署協辦之台歐美加國際司法合作系列研討會北部座談會，以國家安全、營業秘密為主題，邀請法務部政務次長黃世杰（前排左三）開場致詞，並由檢察總長邢泰釗（前排左四）主持。圖/法務部提供
圖為本（113）年6月4日在台灣高等檢察署博愛講堂由法務部國際及兩岸法律司主辦，最高檢察署協辦之台歐美加國際司法合作系列研討會北部座談會，以國家安全、營業秘密為主題，邀請法務部政務次長黃世杰（前排左三）開場致詞，並由檢察總長邢泰釗（前排左四）主持。圖/法務部提供

加拿大 司法 檢察官 法務部 間諜

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