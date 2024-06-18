指控前成員侵占連署書 新北罷侯自救會今提告侵占、選罷法

新北罷侯自救會指控，王姓前成員涉嫌侵占連署書，為了民眾個資權益，今赴台北地檢署提告王涉犯刑法侵占、公職人員選舉罷免法之妨害罷免連署等罪。

自救會於今年1月20日迄今，發動第一階段提議連署罷免新北市長侯友宜，指控王擔任自救會總區長及連署書保管人，他於今年4月間退出自救會後，僅歸還3183份連署書，與原先所稱的2萬3000多份數量有落差，並揚言要燒毀連署書。

自救會說，自救會已於5月31日暫停罷免連署，連署書並非個人所有物，為了確保民眾個資，今提告王涉犯刑法之侵占、公職人員選舉罷免法的妨害罷免連署等罪嫌，期盼王歸還連署書。

遭指控的王曾表示，他出幾十萬維持團隊運作，後來團隊初心變調、內部分裂，罷免行動無法進行原因是缺資金來源。他說，自費買保險箱存放連署書，避免個資外漏，且因為個資必須要銷毀，才會說要燒毀，已保留匯款資料等證據自保，若挨告他也不會坐以待斃。