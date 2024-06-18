蘆竹福隆巖女志工A走香油錢及金牌 查帳被逮還否認

家住桃園蘆竹區王姓女子10餘年來在離家2公里的新莊福隆巖擔任志工，卻被廟方管理委員會指控涉嫌侵占4萬餘元香油錢及17面金牌，王女否認、辯稱廟方每半年查帳及移交工作均不力，時隔多年才說有問題，但經廟方多人指證及帳冊佐證，桃園地檢署偵結，將王女依業務侵占罪嫌起訴。

起訴指出，64歲王女自2004年起即在蘆竹區大新路的新莊福隆巖擔任志工，工作內容為代福隆巖收受信眾捐獻的香油錢及金牌，一直持續到2021年間止，廟方管委會近年查帳發現，2019年1至6月下旬間，分別有金額200至1萬5000元不等的捐款，王女雖有依規定開立感謝狀，但是金額卻未交給掌管福隆巖財務的鄭姓主管，總計短少23筆金額達4萬2300元。

廟方同時清查王女經手收受金牌的帳冊也有短少，2009年6、12月間包括景福宮捐贈的金牌在內有7面、2010年2月至2021年6月間有4面，以上均未開立感謝狀，另有開立感謝狀的部分，2014、2015、2018及2019年少6面，總計17面金牌。

檢方偵查時，王女矢口否認有侵占犯行，並以「她於2021年9月22日將所有清冊及物品移交給福隆巖，廟方每半年都會查帳，代表她移交時沒問題，隔了那麼久才指控她涉嫌侵占」。