彰化男吸毒酒後持刀砍死鄰居友 二審仍判14年

賴姓男子去年在彰化縣租屋處吸毒喝酒後，不滿隔壁房洪姓男子聊天太大聲，持刀砍死洪姓男子，彰院國民法官一審判14年，經上訴，台中高分院今天駁回上訴、維持原判，可上訴。

據檢方起訴書，住彰化和美鎮1間鐵皮屋宿舍的賴姓男子去年3月吸食安非他命後又喝酒，不滿租屋處房客與附近友人打麻將聲音吵雜等，剛好洪姓男子又與吳姓男子在走廊上聊天，賴姓男子一時氣憤，持西瓜刀砍殺洪姓男子，致被害人當場死亡。

賴姓男子被依殺人罪嫌起訴後，台灣彰化地方法院一審由職業法官與國民法官組成的合議庭審理，認定賴姓男子在酒精等影響下，客觀上屬隨機殺人，判處有期徒刑14年，執行完畢或赦免後，令入相當處所施以監護處分5年。

全案經上訴台灣高等法院台中分院審理，合議庭認為賴姓男子確有妄想、幻聽、幻覺及精神狀況異於常人情形，且有長期使用甲基安非他命及酒精習慣，行為時辨識能力及控制行為能力都顯著減低，原審依法減輕其刑，核無違誤。

合議庭審酌賴姓男子犯後坦承犯行，因經濟狀況不佳，尚未與被害人家屬和解，但仍有回歸社會可能性，原審所量處刑度及宣告監護處分期間符合罪刑相當及比例原則。

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