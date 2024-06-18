趁妹妹暈眩扶回房性侵 台南狼兄判1年8月不准緩刑

台南有名兄長今年1月15日晚間，趁妹妹暈眩之際，扶她進入房內時上下其手，褪去其短褲指侵，並欲將性器插入時，遭妹妹推阻而未果，妹妹聯絡友人到場驗傷，在內褲及下體等均檢測出其DNA，事後雖取得母親、妹妹諒解酌予減刑，但法官認不宜緩刑，認他犯乘機性交罪處1年8月。

這名兄長於審理中坦承不諱，並有妹妹及其友人、母親於警詢時、偵查中證述，以及母親與女兒Line對話紀錄擷圖等資料佐證。

同時，當晚妹妹在友人陪同下至醫院驗傷及向警方報案，經採集其內褲褲底內層斑跡，以棉棒採集其外陰部、陰道及胸部，均檢測出兄長的DNA。

台南地院認為，兄長因見其妹暈眩不知抗拒狀態，一時性衝動無法克制，以其手指插入其性器內，對她乘機性交，後又欲將其性器插入時，惟遭妹妹推阻而停止。法官認他犯罪尚非使用激烈暴力手段，情節相對輕微，尚非良心泯滅、惡性重大之人，犯後知錯認罪，且母親及妹妹均表示給予他改過機會。

如今兄長現未與母親及妹妹同住一處，已搬至他處，經其客觀侵害程度、主觀心態等綜合觀察後，認依法量處最輕本刑有期徒刑3年，猶嫌過重，不無「情輕法重」之虞，依法酌減輕其刑。

台南地院也指出，兄長為滿足一己私慾，罔顧人倫，不顧其妹性自主意願，乘機對她性交，顯然未能尊重其性自主權，所為很不應該，又他雖坦承犯行，但其所為對妹妹身心斲傷終究非輕，受創不小，所以不宜宣告緩告。

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