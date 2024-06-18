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「華爾街女神」惡母女殺小姑奪產 偽造本票、冒名收養女兒今遭起訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

自稱「華爾街女神」的陳莉婷與母親胡青青為了爭奪家產，去年涉嫌持榔頭猛捶陳姓小姑頭部，母女被依殺人未遂罪起訴。前年間，胡青青母女多次假冒為小姑名義，偽造本票、盜領存款，還以小姑名義收養陳莉婷，台北地檢署偵辦，依涉犯偽造有價證券、偽造私文書等罪，今起訴陳莉婷及胡青青。

陳莉婷自稱擁有國立台灣大學地質系和化工系雙學位，創設「華爾街女神傳奇」臉書粉絲團，放上與美國前總統小布希的合照，宣稱從台股一路專研至外匯、美股，曾在華爾街1周賺進50萬美金。

據了解，陳莉婷生父為台北市信義區大地主獨子，父親死後，母女不久便將遺產揮霍殆盡，開始謀奪住同一大樓的的兩個姑姑分到的家產。期間，陳莉婷假意欲過繼給小姑，偽簽本票誆騙姑姑製造6億元假債務。去年9月，母女兩人更與楊姓、詹姓兩名男子，在住處大樓持榔頭攻擊正要進電梯的小姑，檢方依涉犯殺人未遂罪嫌，起訴母女。

除此之外，檢方指出，2022年2月間，胡青青偽刻小姑的印章，以小姑名義簽發面額8500萬元的本票。同年4月間，胡青青及陳莉婷取得小姑身分證後，製作假身分證並將其調包歸還給小姑，兩人再以小姑名義，購買一部小客車，向新鑫股份有限公司表示願意抵押名下的信義區土地及建物，藉此簽立分期付款暨債權轉讓契約，分期付款假金共456萬360元，另偽造小姑簽發300萬的本票。

檢方指出，胡青青及陳莉婷使用小姑身分證及偽造印章，向法院聲請認可收養陳莉婷，並在收養同意書偽造簽名。此外，胡青青假冒為小姑至醫院健檢，至台北地方法院開庭，向司法事務官表彰願意收養姪女陳莉婷，使司法事務官誤以為小姑有收養真意，將不實事項登載於法院裁定中。

檢方也查出，2022年8月至9月間，胡青青和陳莉婷涉嫌盜領小姑銀行帳戶16次，金額共35萬1960元。

全案經小姑向台北地方法院聲請對胡青青及陳莉婷核發通常保護令，案件審理後，輾轉發現胡青青母女所為。檢方認定，胡青青和陳莉婷涉犯刑法之偽造有價證券、偽造私文書等罪，今提起公訴，依法沒收未扣案之犯罪所得、偽造的本票、印章、印文及署押。

「華爾街女神」陳莉婷（右）與母親胡青青為奪家產，拿榔頭猛捶小姑頭部。圖為陳莉婷與美國前總統小布希合照。圖／取自陳莉婷臉書
「華爾街女神」陳莉婷（右）與母親胡青青為奪家產，拿榔頭猛捶小姑頭部。圖為陳莉婷與美國前總統小布希合照。圖／取自陳莉婷臉書

小姑 收養 華爾街 身分證

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