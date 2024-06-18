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前淡水刑警貪汙收賄判刑12年2月 通緝中出一招企圖官司翻盤

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

新北市淡水分局偵查隊前偵查佐蔡至恩，改名陳宥邑，因貪汙違背職務收賄10萬元，判刑定讞應執行12年2月徒刑，陳男日前棄保潛逃遭通緝，以書狀告發當時給錢的男子許伯榮，企圖翻盤訴訟。檢方認為，陳男已遭依收賄罪判刑定讞，許男行為涉貪汙行賄罪，依法起訴。

陳宥邑在一審判決，遭依共同藉勢藉端勒索財物判決，上訴二審改判論「有調查職務公務員與非公務員共同對於違背職務之行為收受賄賂罪」量處有期徒刑11年6月，褫奪公權6年，與維持一審判決的偽造文書部分，合併定其應執行刑為有期徒刑12年2月。

全案起源於，2021年4月21日，許男涉在健身房旁的巷弄猥褻、性騷擾1名女子，女子報案後，陳男當時任職淡水偵查隊調查此案，和胞兄陳宥辰（原名蔡至儒），在同年5月7日深夜，向許男稱「道高一尺、魔高一丈」詢問是否私下處理此案，許男開口探詢有無行情價，陳宥邑對許男說，「主要看每個人的社經地位，你還有一家公司掛在你名下」等語，許男允諾給付10萬元，並在超商領了10萬元交付陳。

陳宥邑收賄後，又稱「因為那時還沒有講說還有刑事這一塊」「我打給你就直接開到最大」「我一部分，還有什麼的」要求60萬元，許男應允後，陳稱「我會先幫你處理掉」，雙方約3天後，在台南市議會對面，收取剩下的50萬元，用以「不立案繼續偵辦」。許男擔心日後淪為陳姓兄弟2人宰割肥羊，5月8日上午向議員陳情遭到陳姓刑警勒索，交付10萬元，未交付50萬元。

檢方認為，陳男罪行已改判認定貪汙違背職務收賄罪定讞，通緝中具狀檢舉告發，企圖藉此行為翻盤案件；許男部分則認定涉犯貪汙治罪條例「非公務員對公務員違背職務行賄罪嫌」起訴，建請返院考量許男偵查中自白，依法減刑。

新北市警淡水分局偵查隊警員蔡至恩（右），與胞兄蔡至儒向涉性騷擾的當事人60萬元。圖／聯合報系資料照片
新北市警淡水分局偵查隊警員蔡至恩（右），與胞兄蔡至儒向涉性騷擾的當事人60萬元。圖／聯合報系資料照片
曾任淡水分局偵查隊刑警蔡至恩，改名陳宥邑，貪汙收賄遭判刑後棄保潛逃。圖／聯合報系資料照片
曾任淡水分局偵查隊刑警蔡至恩，改名陳宥邑，貪汙收賄遭判刑後棄保潛逃。圖／聯合報系資料照片

公務員 收賄 貪汙

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