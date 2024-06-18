彰化板模工吸毒喝酒砍死翁 台中高分院判14年理由曝光

彰化縣和美鎮賴姓板模工人去年3月在宿舍吸毒和喝酒後，認為隔鄰房客與附近友人打麻將聲音吵雜，又懷疑有人在議論自己，持西瓜刀將前來訪友的洪翁砍死，一審由國民法官審理，去年底依殺人罪判14年徒刑，全案上訴二審後，今天審結，二審仍維持國民法官認定，駁回上訴，維持一審原判，仍可上訴。

此案由台中高分院審判長法官蔡名曜、陪席法官鄭永玉、受命法官林宜民組成的合議庭審理，認為原審判處14年徒刑、執行完畢後令入適當處所，監護5年，原審認事用法並無不當，量刑及宣告保安處分亦屬妥適，今天駁回上訴。

二審指出，此案前審是由國民法官、法官雙方意見在內，過半數決定之，量處刑度無輕重失據或偏執一方之不當，且一審量刑時，已審酌賴男有其他犯罪前科、素行不良，其與被害人素不相識，竟持利器西瓜刀朝被害人頸部之致命部位砍殺一刀，致被害人當場死亡，犯罪手段兇殘、對治安危害程度等一切情狀，無裁量權濫用的情況，因此予以維持。

判決指出，賴姓男子（38歲）是板模工人，去年3月10日在彰化縣和美鎮的宿舍內吸食安非他命，同月13日又喝2、3瓶啤酒，賴在毒品與酒精作用下，認為宿舍房客、友人打麻將的聲音吵雜，甚至有議論他的聲音，碰巧洪姓老翁（67歲）到該處宿舍找吳姓友人，洪、吳在該處走道聊天。

賴一時氣憤，拿出西瓜刀跑向洪翁，朝洪頸部砍殺一刀，洪翁因頸椎、脊髓、多處血管銳器傷及大量出血，而當場死亡。

警方在同日下午3時許，將賴男查緝到案，發現賴酒精濃度達每公升0.24毫克，另外送檢尿液後，也驗出安非他命1450ng/mL、甲基安非他命8050ng/mL，全案依殺人罪送辦。

彰化地院由國民法官審理，案件審理時，洪翁的子女希望國民法官能夠重判，因父親與凶手不認識，但卻被殺害，情何以堪，「不要讓他出來害人」。

國民法官去年底審結，認定賴男是隨機殺人，具社會危險性，賴男有毒品等前科，屬累犯，對於刑罰反應能力薄弱，應予以加重其刑，依殺人罪，判刑14年，全案上訴台中高分院後，今日審結。