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從事兩岸地下匯兌經手10億 男子賺百萬全吐換緩刑

聯合報／ 蔣永佑／新北即時報導

一名王姓男子因長年在中國大陸工作，竟從身旁親友逐漸開始經營地下匯兌事業，自2019年1月至2022年12月間，經手資金逾10億1621萬餘元，從中每筆收取千分之一的手續費，不法所得101.6萬元。由於王男無前科，自偵辦起便坦承犯行，並繳回全部不法所得，新北地方法院依違反銀行法非法辦理國內外匯兌業務罪，判處他1年10月徒刑，緩刑5年。

判決指出，長年在對岸的王男，跨海遙控不知情的胞姊，使用老母、姊夫和姊夫胞弟的銀行帳戶，從事新台幣收款及匯款，再由王男使用自身在大陸的帳戶進行等值人民幣收款及匯款，以此經營兩岸地下匯兌。

王男一到案，立刻坦承所有犯行，供稱自己因長期在大陸工作，起初只是為便利親友，替熟識的親友換匯，沒想到後來口碑良好，換匯生意才越做越大，但大多數是幫熟客換匯，每次金額最大僅數十萬不等。

合議庭考量王男無任何前科，因一時失慮觸法且坦承犯行，審理期間已繳回全部犯罪所得，相信經判決後已知所警惕而無再犯之虞，因此予以宣告緩刑以改過自新。

王姓男子經營兩岸地下匯兌經手資金逾10億，因無前科、認罪且繳回百萬不法所得，新北地院依違反銀行法判處他1年10月徒刑，緩刑5年。圖／聯合報系資料照片
王姓男子經營兩岸地下匯兌經手資金逾10億，因無前科、認罪且繳回百萬不法所得，新北地院依違反銀行法判處他1年10月徒刑，緩刑5年。圖／聯合報系資料照片

地下匯兌

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