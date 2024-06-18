聽新聞
test
0:00 / 0:00
機車騎士被開單辱警「雞雞XX」無罪 法官：根據憲法判決判的
曾姓騎士騎改裝機車被盤查，警察開單，曾辱罵警察「是在靠么喔」、「在那邊雞雞XX」，檢方指控曾犯侮辱公務員罪；台北地院審理，引用剛出爐的憲法判決，認為曾沒有影響員警執行公務，判曾無罪。可上訴。
檢方聲請簡易判決處刑書指出，曾2023年4月24日凌晨騎重型機車上路，機車未裝照後鏡，且改裝過排氣管，台北市警萬華分局華江派出所張姓警員發現後上前盤查，曾在警方開立違規告發單時，對員警辱罵「是在靠么喔」、「在那邊雞雞XX」，曾犯侮辱公務員罪。
法院審理，曾坦承對警察口出「是在靠么喔」、「在那邊雞雞XX」的話，辯稱是一時生氣才這樣說，否認犯罪。
法官認為，上月24日出爐的憲法判決對侮辱公務員罪有解釋，大法官認為，應限於對公務員當場侮辱行為是基於妨害公務的主觀目的、且足以影響公務員執行公務，於此範圍內，才與憲法保障言論自由的意旨無違。
判決書指出，依現場密錄器顯示，曾姓騎士是不滿警察攔查的態度，且認為警察要他在警用小電腦簽名時未將小電腦放置於容易簽名處，才口出辱警。
法官認為，曾雖然出言不遜，但他是否構成對執行職務公務員以言詞侮辱罪？能否認定是出於污衊員警人格之意？仍屬有疑；曾的言語並不足以影響警察執行公務，檢察官的舉證也不能證明曾犯罪，因此判曾無罪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言