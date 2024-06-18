機車騎士被開單辱警「雞雞XX」無罪　法官：根據憲法判決判的

曾姓騎士騎改裝機車被盤查，警察開單，曾辱罵警察「是在靠么喔」、「在那邊雞雞XX」，檢方指控曾犯侮辱公務員罪；台北地院審理，引用剛出爐的憲法判決，認為曾沒有影響員警執行公務，判曾無罪。可上訴。

檢方聲請簡易判決處刑書指出，曾2023年4月24日凌晨騎重型機車上路，機車未裝照後鏡，且改裝過排氣管，台北市警萬華分局華江派出所張姓警員發現後上前盤查，曾在警方開立違規告發單時，對員警辱罵「是在靠么喔」、「在那邊雞雞XX」，曾犯侮辱公務員罪。

法院審理，曾坦承對警察口出「是在靠么喔」、「在那邊雞雞XX」的話，辯稱是一時生氣才這樣說，否認犯罪。

法官認為，上月24日出爐的憲法判決對侮辱公務員罪有解釋，大法官認為，應限於對公務員當場侮辱行為是基於妨害公務的主觀目的、且足以影響公務員執行公務，於此範圍內，才與憲法保障言論自由的意旨無違。

判決書指出，依現場密錄器顯示，曾姓騎士是不滿警察攔查的態度，且認為警察要他在警用小電腦簽名時未將小電腦放置於容易簽名處，才口出辱警。