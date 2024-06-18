北醫護理師7年前宿舍猝死 雙親控「過勞死」求償又碰壁

台北醫學大學附設醫院李姓護理師2017年因高血壓性心臟病引起急性心肌梗塞，休克死亡，雙親指控女兒是安寧病房護理師，醫院卻安排過長且不規則的輪班，導致女兒負荷過重，死於職業災害，提告求償喪葬費、死亡補償、撫養費及精神慰撫金共732萬元，但一審敗訴。台灣高等法院今以無法證明是因職災、工作量大而駁回雙親上訴。

女兒過世後，李父曾到醫院門口發傳單，控訴院方不聞不問「這就是血汗醫院的作風嗎？」

李姓護理師2011年5月2日起任職北醫，室友卻在2017年11月26日晚上6點發現她躺臥在宿舍地上，台北地檢署相驗，死因為心因性休克。雙親說，女兒本身有續發性高血壓、高血壓性心臟病 、非風濕性明示二尖瓣疾患及高血脂症等疾病。

李女病發前1週輪值大夜班，工時為57.2小時，前1個月工時則為247.33小時，加班時數高達71.33小時，雙親認為即便醫院採變形工時，也僅可挪移工作時間，而不是增加工作時數，女兒病發前1個月加班時數高達71.33小時，前6個月每月平均加班時數高達84小時，顯然違反勞動基準法所規定的上限46小時，長期超時加班、排班混亂，遠超出身體負荷，導致女兒病發身亡。

雙親認為北醫安排過長且不斷變動工作時間，與女兒死亡有相當因果關係，因此依勞動基準法、職業災害勞工保護法、民法求償。

高院民事庭審理認為，依勞動部2016年公布的職業促發腦血管及心臟疾病認定參考指引，可知腦血管及心臟疾病致病原因並非只有一種，主要危險因子為原有疾病或宿因，促發因子包括工作負荷在內。雙親雖主張女兒2016年12月7日、2017年10月8日遭病患打，但這與李女死亡分別間隔11個月、1個月餘，不屬於參考指引所指的異常事件。

其他護理師則證述「安寧病房的護理人員壓力相較其他病房不會那麼大」，高院認為李女工作異常的說法不可採，依她2017年11月25日的出勤紀錄，工時約為10小時8分，當班同仁及皆未發現她有異常狀況，可見發病前1天沒有發生異常事件。

高院依勞動部職業安全衛生署委託調查疑似過勞案件職醫評估報告，參酌北醫的班表，認為李女無短期工作負荷過重的情形；另依她2017年6至11月間的出勤紀錄，每月平均加班時數未超過45小時，未達參考指引所指長期工作負荷過重程度。