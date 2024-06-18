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藍海集團董事長李陳妙音吸金逾5億 銀行法起訴

中央社／ 高雄18日電

藍海地產集團涉非法吸金5億多元，董事長李陳妙音逃到泰國通緝遣返回台，解送雄檢歸案羈押。檢方偵查時，李陳妙音否認犯行，但檢方根據相關事證仍依違反銀行法等罪起訴。

高雄地檢署偵查時，李陳妙音坦承成立藍海公司推動投資案，但辯稱關於如何招攬投資人都是丈夫決定，自己對台灣法令不熟，並不清楚這樣做違法等語。檢方根據相關事證，認定非法吸金事實明確，依違反銀行法等罪起訴李陳妙音。

檢調調查，李陳妙音和丈夫李長安規劃湄南灣景酒店會所投資案，自2016年10月至2018年10月間招攬88人投資，不法吸金約6億800萬元泰銖（約新台幣5億3500萬元）。

李陳妙音與李長安夫婦在2019年逃到泰國，檢方2021年通緝2人，調查局將2人列為「外逃通緝要犯」名單；全案在調查局駐泰國法務秘書協調、台泰合作下，李陳妙音在泰國遭逮，後續遣返回台，由調查局高雄市調查處解送高雄地檢署歸案。

吸金 泰國 通緝

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