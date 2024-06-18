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前成員被控侵占萬份罷侯連署書 自救會提告侵占

中央社／ 台北18日電

新北罷侯自救會傳出王姓前成員侵占連署書。自救會表示，王男未歸還1萬多份連署書，今天到台北地檢署提告王男刑法侵占及選罷法等罪，希望司法保障參與連署的民眾個人資料。

新北罷侯自救會指出，今年1月20日發動罷免新北市長侯友宜，由於負責保管連署書的王姓成員於4月間退出，事後僅歸還3000多份連署書，數量與王男先前告知2萬多份連署書不符合，因此於5月20日宣布暫停連署書收件與罷免活動。

自救會表示，王男遲未歸還其他連署書，多次與王男溝通、協調未果，王男一度揚言燒毀連署書，基於連署書屬於大眾權益，並非個人所有物，以及保障民眾個人資料安全，因此今天到台北地檢署按鈴提告王男涉嫌刑法侵占、公職人員選舉罷免法的妨害罷免連署等罪。

自救會提及，經諮詢律師後，由於個人資料保護法規定，以自救會領銜人名義所收取的連署書，均不能轉讓給其他罷免團隊，僅能銷毀或封存，也將善盡社會責任，處理罷免後續事宜。

罷免 自救會 連署書

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