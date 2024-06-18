不滿吳宗憲主持風格 2男棒砸二女兒吳則含咖啡店今起訴

今年3月間，男子彭文德、黃勝頁稱不滿藝人吳宗憲主持風格，持金屬球棒闖入吳宗憲二女兒吳則含經營「無聊咖啡」砸店，台北地檢署今偵結，依涉犯刑法恐嚇公眾及毀損等罪嫌，起訴彭、黃。

全案源於，吳則含在台北市大安區敦化南路一段投資開設咖啡店「無聊咖啡」，今年3月27日下午，彭文德及黃勝頁兩人突然闖入無聊咖啡，從大型購物袋內取出鋁棒砸毀、徒手翻覆、踹踢店內的電腦顯示器、古董沙發椅、軌道燈、古董水洗桌及鍋具等物，價值約16萬3000元。

隨後，兩人接續至大樓管理室，持球棒砸毀價值約3萬5000元的物品，犯案後逃逸，從街頭監視器，可看到兩人砸店後，將鋁棒丟棄在小巷後逃逸。

吳則含及潘姓管理員均向警方報案，警方調閱監視器追查，隔日在內湖及汐止逮捕彭、黃兩人，扣得2支金屬球棒。檢方訊後，諭知兩人各3萬元交保。

據了解，彭文德及黃勝頁到案後供稱，案發當天中午用餐時，看到吳宗憲主持的節目，因不滿吳宗憲主持風格，才會拿球棒至吳則含的咖啡店砸店，沒有人指使、不是債務糾紛。