韓國情侶來台自由行 暴力男酒瓶打凹女友後腦致命今起訴

南韓金姓男子和李姓女友去年4月來台自由行，回國前夕李女卻在飯店昏迷不治，檢警在李女後腦勺發現外傷，且傷勢與房內高粱酒瓶相符，認定金男下手行凶，今偵結依家暴傷害致死罪嫌將金男起訴。

32歲金男和31歲李女去年4月22日從韓國來台自由行，投宿高雄中華三路某飯店，原訂25日回國，但回國前一天下午1點多，金男發現李女昏迷不醒，請飯店人員協助報案，救護人員到場時，李女脫肛、脫糞，無生命跡象，緊急送往醫院急救後不治。

同月27日法醫解剖複驗，發現李女左側腦髓凹陷、顱內出血，右手有瘀傷，傷勢疑似遭鈍器所傷，懷疑金男涉有重嫌，依殺人罪聲押，但28日法院認為證據均已保存，以10萬元交保、限制出境8個月。

後來檢警積極還原查扣跡證，密集詢問李女親友等人，發現金男對李女曾有施暴紀錄，再根據親友等人說法，兩人間早存有感情問題，李女也有留下遭金男施暴的照片。

檢警採證發現，李女後腦杓的鈍器傷，與房間內查扣的高梁酒瓶相符，且案發當時房內僅金男與李女，無其他人員進出，懷疑兩人酒後起衝突，金男將高粱酒瓶當「凶器」下手，導致李女後腦受重擊傷重死亡，成功以殺人罪嫌聲押獲准。

不過金男羈押2個月後，因相關事證都已查扣，檢方未再續押，讓他以20萬元交保，並定期到派出所報到，金男目前仍居住於法院附近的商旅。

檢方偵辦近1年，根據法醫研究所鑑定報告，認為李女頭部、額部、眼眶、肩上、左胸、手臂、手掌等多的部位都有傷勢，因頭部左後枕受鈍器擊傷，導致顱內出血、腦髓凹陷與腫脹、腦部有重度損傷，為致死原因。

檢方認定李女死亡為金男所為，今偵結依家暴傷害致死罪嫌將金男起訴，因適用國民法官法，全案將以國民法官進行審理，可處7年以上或無期徒刑。