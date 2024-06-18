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產險業者超細心戳破謊 宜蘭市代主席跑車自撞詐保判4年半

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

宜蘭市民代表會主席林智勇市價7百多萬的跑車因自撞毀損，因僅投保丙式車體損失險，富邦產險公司不理賠，他利用主席公務車製造與跑車的假車禍，意圖向泰安產險公司詐領140萬保險金，產險公司從監視器畫面發現是假車禍，東窗事發。宜蘭地院依利用職務上機會詐取財物未遂罪判林4年6月徒刑、褫奪公權3年，台灣高等法院今雖撤銷改判，但刑度維持。

若遭判刑確定，林智勇因遭褫奪公權，將馬上失去代表資格，且也影響連任。據了解，林在製造假車禍時，確認現場沒有公家的錄影監視系統，詎料產險業者忠於工作、兢兢業業，發現現場還有民宅私人監視器可釐清事實，林功虧一簣。

同案被告還包括擔任市代會主席公務車駕駛的陳志偉、受雇於林處理生活瑣事的鄧詩翰，陳、鄧一審分別被依同罪名判4年、1年徒刑，各褫奪公權3年、1年，二審雖改判但刑度不變。鄧另犯行使偽造私文書罪遭處3月得易科罰金之刑，上訴遭駁回。

林智勇2021年6月17日傍晚4點開著奧迪跑車在宜蘭市大福路自撞電線杆、水泥護欄，車身嚴重毀損，修繕費需140萬元，但因車子只向富邦產物投保丙式車體損失險，自撞不在理賠範圍，林把腦筋動到市代會主席的配車上。當晚8點，林智勇開著跑車上路，陳志偉則駕駛公務車搭載鄧詩翰跟在後方，再製造公務車撞擊跑車假車禍。

陳志偉報警，但他先前因拒絕酒測而遭吊照，為避免泰安產險不理賠，因此由鄧詩翰出面佯裝是公務車駕駛。員警處理完畢後，陳分別向富邦、泰安產險公司申請保險理賠。富邦產險請警方調閱車禍現場附近民宅監視器，假車禍遭拆穿，陳在7月2日、7月28日撤回2車保險理賠申請。

一審審理時，林稱因一時失慮，確有詐欺取財的意圖與毀損公物的事實，他「非常抱歉做了不好的示範」，但否認利用公務員身分取財。宜蘭地院認為林智勇將政府資源視同個人資源濫用，敗壞官箴，陳一味袒護林智勇，而鄧詩翰謊報是公務車駕駛時還冒用胞弟名義，3人分別量刑。

高院審理時，林僅承認普通詐欺，仍不認有想利用職務上機會詐取財物，合議庭考量一審判決未將跑車申請理賠部分納入審理，因此撤銷原判決，但改判後的刑度仍相同。

林智勇利用公務車製造假車禍意圖詐領保險理賠，台灣高等法院依利用職務上機會詐取財物未遂罪判他4年6月徒刑、褫奪公權3年。圖／聯合報系資料照
林智勇利用公務車製造假車禍意圖詐領保險理賠，台灣高等法院依利用職務上機會詐取財物未遂罪判他4年6月徒刑、褫奪公權3年。圖／聯合報系資料照

宜蘭 跑車 車禍

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