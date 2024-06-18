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「對他又愛又恨」台南33歲婦熱水澆醒丈夫持刀猛刺 二審加重判14年

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

33歲王姓婦人與39歲陳姓丈夫感情不睦，前年6月16日凌晨持熱水瓶澆淋睡夢中丈夫，再持水果刀朝其右胸猛刺，警方到場後緊急將丈夫送醫不治，王婦雖主張長期遭家暴，法官依現有證據調查仍難認定，一審判王婦13年，不服上訴二審，今天宣判，並以殺人論罪，改判14年，可上訴。

王婦說，沒想到與先生會走到這一步，會用這種形式結束，如果問她恨不恨先生，她的答案是「肯定的」，但想到過去她也想說「我很愛他」。她說，不知道到後來先生有事不對她說，到最後「打我們（母子）是唯一的溝通方式」。

台南地院認為，王婦夫妻於交往期間有肢體衝突1次，且於婚後王婦甫生產完，雙方就屋內擺設有所爭執，其後無其他家庭暴力的通報紀錄，且依王婦所述，本案導火線前年6月12日動粗事件。王婦於前年5月9日雖就醫診斷罹患適應障礙症，疑似創傷後壓力症候群，但距離案發後近1年。

然而，雙方於婚姻關係存續期間，縱因意見不同有所爭執，平日感情也非和睦，或於案發前數日王婦有遭被害人毆打情事，但依其證據調查結果，仍難認定王婦是長期受暴的婦女或因受暴而罹患身心疾病。

案發後，死者父母向台南地院聲請停止媳婦對未成年人孫子親權，改由死者父母作為未成年人的監護人。經法官裁定，王婦對未成年兒子親權應予全部停止，且由阿公及阿媽作為法定監護人。

王婦前年6月16日凌晨持熱水瓶澆淋睡夢中丈夫，再持水果刀朝其右胸猛刺，警方到場後緊急將丈夫送醫不治，二審今天宣判，並以殺人論罪，改判14年。圖／本報資料照
王婦前年6月16日凌晨持熱水瓶澆淋睡夢中丈夫，再持水果刀朝其右胸猛刺，警方到場後緊急將丈夫送醫不治，二審今天宣判，並以殺人論罪，改判14年。圖／本報資料照

丈夫 未成年 父母

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