退伍兵當共諜 判關2年半

最高法院。圖／聯合報系資料照片 志願役退伍軍人戴宥崴到大陸工作被吸收當共諜，以高額報酬利誘二名我國現役軍人交付軍事機密資料被拒絕，他坦承犯行，最高法院依意圖危害國家安全為大陸地區派遣之人發展組織未遂罪判刑二年六月定讞。

戴宥崴二○○七年二月九日入伍，之後轉當志願役士兵，並在陸軍砲兵訓練指揮部擔任野戰砲兵，於二○一一年四月二十日退伍。

戴於二○二一年四月間到大陸珠海市工作，同年五月間認識陸方軍方等公務機關派遣、化名為「百威」的人士。

戴宥崴受「百威」以給付高額報酬為代價，吸收加入組織並成為下線成員，戴也依指示在台灣多方吸收現役軍人加入，按件計價給付報酬的方式，吸引現役軍人刺探、交付軍事機密，戴著手吸收楊姓、蔡姓現役軍人，但兩人皆拒絕，讓戴未能得逞。

台南高分院認為，戴宥崴坦承犯行，且有相關卷內證據佐證，足以認定戴的犯行，認為他違反國家安全法規定，考量戴在偵查中、審理中均自白犯行，且是未遂犯，符合減刑要件。

台南高分院依意圖危害國家安全為大陸地區派遣之人發展組織未遂罪判二年六月徒刑，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。