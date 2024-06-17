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拾獲2柴犬要求飼主付3萬領回…跨日再+1萬元 男子判刑3個月

中央社／ 南投17日電

孫男飼養的2隻柴犬走失被蕭男拾獲帶回家，孫男前往蕭男住處想把柴犬領回，卻被要求付3萬元，如隔天領回須再加1萬，孫男心生恐懼報警，南投地院判蕭男有期徒刑3個月。

根據南投地方法院今天公布的刑事簡易判決書，孫男飼養黃色及黑色柴犬，2隻柴犬走失後被蕭男帶回住處，孫男得知柴犬在蕭男住處，找到蕭男想要回愛犬，卻被要求須支付新台幣3萬元。

蕭男恐嚇孫男如當天籌不出3萬元，隔天領回要再加1萬元，孫男如報警處理，會把來處理的警察處理掉，孫男心生恐懼報警；蕭男事後被南投地檢署檢察官依刑法恐嚇取財等罪嫌提起公訴，且蕭男也沒有把柴犬還給孫男。

南投地院法官審理此案時，認為被告蕭男正值壯年，竟不思以正當途徑賺取金錢，僅為貪圖不法錢財，竟以不法行為侵占告訴人財產及恐嚇取財，又考量未能與告訴人達成調解，賠償損失，涉犯侵占離本人持有物罪，處罰金5000元，涉犯恐嚇取財未遂罪部分，處有期徒刑3月。全案仍可上訴。

柴犬情境示意圖。圖／Ingimage
柴犬情境示意圖。圖／Ingimage

南投 恐嚇 柴犬

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