康友案2會計師遭判刑 勤業眾信深表遺憾：上訴盼還清白

康友-KY前董事長黃文烈今遭台北地院判刑，勤業眾信兩位簽證會計師也被判應負刑事責任。圖／聯合報系資料照片 康友-KY（6452）前董事長黃文烈等人涉嫌以假財報與詐貸等方式吸金201億元，法院17日認為2名涉案會計師應負刑事責任、判處2年半刑期。對此，勤業眾信表示，深表遺憾。

勤業眾信也發出聲明，強調地方法院一審判決康友-KY公司負責人及炒股集團涉及證券詐欺、銀行詐貸及操縱股價重判有罪部分為黃文烈等人之行為，與簽證會計師無關。

聲明指出，簽證會計師係因審計實務上無明確指引之「期後事項」爭議問題，遭司法機關嚴重誤解，此判決對辦理公開發行公司財報簽證之會計師同業及證券市場安定性將造成重大影響，兩位會計師俟收到判決正本後必將研議上訴，盼司法終能還其清白。

最後有強調，本所一切營運業務均正常進行，不受影響；勤業眾信將持續提供專業服務予所有客戶。