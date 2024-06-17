印尼妻受不了家暴…殺夫割下生殖器 「想抱兒子」求解除羈押

桃園平鎮印尼籍外配 GAMIRAH 疑不滿魯姓丈夫長期家暴、毆打，趁丈夫熟睡時拿石缽重擊頭部，再持刀刺喉、切下生殖器，魯當場死亡。GAMIRAH 犯後伴屍4小時，自行到警局自首，檢方依殺人罪起訴，桃園地院判她8年徒刑，執行完畢後驅逐出境。案經上訴，台灣高等法院今開延押訊問庭，她盼能解除羈押「抱抱兒子」。

47歲的 GAMIRAH 兒子已經21歲，她說兒子的肺不好，她想要陪兒子去看醫生，她非常想念兒子，很想要抱抱他。法官表示，兒子已經成年，請 GAMIRAH 針對自己的案件陳述意見即可。

GAMIRAH 疑長期遭魯家暴，身心不堪負荷，2022年8月18、19日因未經過同意駕駛丈夫的車出門，魯氣得毆打她，並恫稱「不會讓妳活過這個禮拜」。20日凌晨1點30分，GAMIRAH 趁丈夫酒後熟睡，拿石缽重擊丈夫頭部，再用利刃朝丈夫頸部猛刺，還將他的生殖器割掉。

魯因頭頸部鈍器傷及銳器傷，導致中樞神經休克、低血容性休克死亡。GAMIRAH 伴屍4小時後，同天凌晨5點58分到警局自首。警方獲報後到場勘察，扣得 GAMIRAH 殺害丈夫用的石缽、菜刀和料理刀。

律師主張 GAMIRAH 長期遭丈夫家暴，心理有極大恐懼，基於正當防衛才憤而殺人。桃院認為，GAMIRAH 犯案時被毆打辱罵的行為早已結束，無任何急迫性，且當時魯正熟睡，沒拿工具或物品抵擋，與正當防衛要件不合；另依精神鑑定報告，GAMIRAH 犯案時未達因精神疾病導致行為時的精神狀態。

法官認為 GAMIRAH 來台與被害人結為夫妻，未顧及夫妻情分，因遭被害人辱罵、毆打後心生殺意，她受到的家暴刺激並非不能尋求主管機關協助安置，或以其他理性、平和方式解決，考量她符合自首要件，案發後於警詢、偵查中均坦承犯行，依殺人罪判她8年徒刑，並於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境。

GAMIRAH 的羈押期將於23日屆滿，高院今開訊問庭。檢察官表示，GAMIRAH 犯的是殺人重罪，又是外國籍人士，有逃亡之虞，建議延長羈押。律師則主張 GAMIRAH 已坦承犯行，但目前她因失眠而多次就診，全身也痠痛不舒服，雖然她是外籍人士，但沒有資力可逃亡，且兒子在八里工作，停止羈押也沒會逃。

高院就 GAMIRAH 量刑部分送鑑定，是否繼續延押，待合議庭評議。

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