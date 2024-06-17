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女檢捲律師詐團勾結 黃國昌轟桃檢「包庇護航」遭打臉

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

台北地檢署日前偵辦律師涉嫌洩密給詐騙集團，15名涉案律師經由律師鄭鴻威等人派案擔任詐團軍師，其中桃園地檢署女檢察官遭爆替律師男友出謀策劃加入。今立委黃國昌質疑桃園地檢署未切實查辦，桃檢則回應已分案查辦。

黃國昌今爆料，律師充當詐團「軍師」詐騙案件，一名涉案律師朱一品的女友、桃檢檢察官吳亞芝，不但鼓勵男友加入詐騙集團，還擔任相關案件「公訴蒞庭檢察官」，在蒞庭期間對累犯加重隻字不提，結果桃檢僅移付評鑑，沒追究刑事責任，並質疑其男友擔任詐團車手的辯護律師，2人嚴重違反利益迴避。

只不過，黃國昌在記者會中所指車手案為桃檢偵結、桃院判決，當時的辯護律師是朱一品、法院審理公訴是吳亞芝。據了解，朱一品僅在偵查中陪偵，便解除委任；該案在法院審理時，朱「並未受被告委任」。

此外，案件在桃園地院的審查中心開庭，據悉許姓詐團車手第三次才到庭，並在當時認罪，過程僅訊問程序事項，由桃院審查中心改簡式審判程序，是不用開庭的，最終由法官直接判刑，因此和黃國昌的指控並不符合。

而黃國昌所指的「累犯」，據司法院釋字第775號解釋，認為要執行完畢的「前案」罪質與本案起訴之罪罪質相同，及被告刑罰反應力薄弱，才構成累犯，否則違反「一事不再理」原則；據指出本件許姓詐團車手執行完畢的前案是「公共危險」酒駕，以現今法院審判實務上不構成累犯。

針對黃國昌控訴，桃園地檢署回應，法務部已在12日責成高檢署查處，當日高檢署便指派主任檢察官、檢察官至本署調查。桃檢強調，吳姓檢察官是否涉有刑事不法，已在12日另行分案偵辦，必秉公處理，嚴正執法，絕不護短。

民眾黨立委黃國昌在立法院舉行「檢察官淪詐團幫兇 桃檢明知還在包庇護航」記者會，指出法務部與桃園地檢署在面對檢察官涉入與詐騙集團淪為幫兇時，態度無比消極、意圖包庇護航。記者林伯東／攝影
民眾黨立委黃國昌在立法院舉行「檢察官淪詐團幫兇 桃檢明知還在包庇護航」記者會，指出法務部與桃園地檢署在面對檢察官涉入與詐騙集團淪為幫兇時，態度無比消極、意圖包庇護航。記者林伯東／攝影

律師 檢察官 黃國昌

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