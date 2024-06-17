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康友掏空案2簽證會計師被判刑 勤業眾信：深表遺憾

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導

針對前生技股王康友-KY掏空、炒股案，台北地院今天宣判，康友前董事長黃文烈判刑25年，併科罰金200萬元；此外，康友簽證會計師施景彬、江明南各判刑2年6月。勤業眾信聯合會計師事務所表示，台北地院判決該所兩位負責簽證財務報表的會計師應負刑事責任，該所深表遺憾。

勤業眾信指出，地方法院一審判決KY康友公司負責人及炒股集團涉及證券詐欺、銀行詐貸及操縱股價重判有罪部分為黃文烈等人的行為，與簽證會計師無關。此外，簽證會計師係因審計實務上無明確指引之「期後事項」爭議問題，遭司法機關嚴重誤解，此判決對辦理公開發行公司財報簽證之會計師同業及證券市場安定性將造成重大影響，兩位會計師等收到判決正本後必將研議上訴，盼司法終能還其清白。

勤業眾信表示，公司一切營運業務均正常進行，不受影響；也將持續提供專業服務予所有客戶。

康友-KY前董事長黃文烈今遭台北地院判刑，勤業眾信兩位簽證會計師也被判應負刑事責任。圖／聯合報系資料照片
康友-KY前董事長黃文烈今遭台北地院判刑，勤業眾信兩位簽證會計師也被判應負刑事責任。圖／聯合報系資料照片

康友 會計師 簽證 黃文烈

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