SBL簽賭假球案／班霸沒工作簽證陷生計困難 盼解除境管找工作

SBL裕隆納智捷球員集體簽賭打假球案，法官今傳喚班霸、柯旻豪，訊問對延長限制出境出海、延押意見。來台9年的班霸，被取消工作簽證，生計遇到困難，盼解除限制出境出海，審結前到國外打工賺錢給非洲家人，他強調「我的人生都在台灣」沒有道理會離境後不回台。

辯護人稱，班霸的工作簽證目前被取消，礙於法令也無法申請新的工作簽證，盼能解除限制出境出海，尋找國外工作，賺錢給非洲家人；班霸有強烈動機留在台灣，若在台灣被定罪或通緝，國外也不會有工作。公訴檢察官稱，班霸已被裕隆開除、籃協宣告永不錄用，在台已無可留戀，倘若讓班霸離境，難以期待回台灣接受審判。

27歲班霸透過翻譯表示，首先我18歲就在台灣，不知道其他國家的工作狀況，目前賺錢支持家人是他最關心的，但因案沒有工作，希望能導正此事，希望審判結束前能有國外工作機會。班霸也強調，他沒有理由離境後不回台接受審判，「我的一切都在台灣，我的人生都在這」。

另全案唯一被羈押的柯旻豪，羈押期限至今年7月1日。柯今表示，被羈押很久，很想家人和老婆，希望能以50萬元交保，他不會和同案被告見面，會準時到庭，法院禁止事項都會遵守。

法官問柯是否刪除對話紀錄？柯回答，邱繼緯在SBL第20屆賽事結束後刪除對話紀錄，因此他這邊也看不到對話紀錄。辯護人稱，羈押期限屆滿前，大部分證人已詰問完畢，而未到案共犯翁嘉鴻在外欠債多，柯不想借他錢，因此私下沒有往來，先前滅證、串證理由不存在，請求給予具保機會。