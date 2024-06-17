台中女董座戀人夫7年 愛人肝病離世、她還得賠正宮40萬

台中市周姓女子是多間公司的董事，周女在2014年間認識已婚育有子女的蔡姓人夫，二人發展感情，互稱公婆，蔡妻發現丈夫經常不回家、關心家人，甚至以「換肝」為由，在前年間與妻子辦理離婚後，與周女登記結婚，蔡妻提起確認婚姻關係訴訟後，向周女求償100萬元，一審認為周女與蔡有親密傳訊，認侵害配偶權，判周女要賠40萬元。

判決指出，蔡姓男子已婚，育有三名子女，不過蔡在2014年間，認識周姓女董座，雙方發展感情，蔡妻發現丈夫為周女開始不回家、不關心妻兒，甚至在蔡妻發現二人婚外情之前，即以「換肝」為理由，在2022年初辦理離婚，同年月與周女辦理結婚，蔡在2022年間因肝病身亡。

蔡妻後來發現在，在同年提出與丈夫婚姻關係存在，經法院確認後，隔年再提出蔡與周女婚姻關係無效之訴，也獲得勝訴。

蔡妻在今年提出侵害配偶權告訴，主張周女早在2015年間即得知蔡是有配偶之人，但仍與蔡有親密關係，時間長達7年之久，雙方互稱「老公、老婆」，甚至有「回去抱著你睡覺」等親密訊息，造成蔡妻精神上痛苦，據此向周女請求100萬元的精神撫慰金賠償。

周女則辯稱，起初是在不知情蔡男已婚的狀況下交往，後來才知蔡已婚，但「感情難收回」，而且蔡妻在2019年底已知道她與蔡的關係，但直至2024年才提出告訴，已罹於時效，另外她與蔡只有「心理支持」，沒有同住或踰矩行為。