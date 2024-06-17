品保協會遭侵占近3000萬 北檢今起訴前會計

中華民國旅行業品質保障協會前會計人員李秀清，涉嫌侵占退還保障金3031萬餘元。台北地檢署今偵結，依涉犯刑法業務侵占、變造有價證券、洗錢防制條例等罪嫌，起訴李秀清。品保協會前秘書長陳怡全處分不起訴。

檢方指出，品保協會屬於公益性社團法人，各旅行業者加入品保協會時，必須繳納保障金，若會員旅行社致消費者權益受損，消費者得向品保協會申訴，經調處若旅行社未在10日內賠償消費者，則以保障金代償。

此外，當會員旅行社要退會時，品保協會則應退還保障金，旅行社領取保障金時，必須在簽收簿上蓋押旅行社的大小印文。若旅行社未如期領取支票，品保協會則要作廢支票，留存該筆保障金。

檢方指出，李秀清涉於2004年至2012年間，未經時任陳怡全及時任理事長同意，變造塗改應作廢的支票的發票日，或單獨取消支票受款人，蓋上品保協會留存銀行的印鑑，期間內共變造13張支票，兌現149萬元並侵占入己。

檢方查出，李秀清於2007年至2018年間，利用職務登入系統，挪用或虧空品保協會款項，且為了避免會計師查核財務報表時發現，李秀清陸續以不實交易內容、摘要的會計傳票登載入帳、或未予入帳作為填補、美化暫付款及暫收款等帳面金額及年度財務報表。

李秀清再利用申請辦理轉存款項機會，或以暫付款申請預支交通費、餐費及各類支出，將資料陳送陳怡全及理事長簽核，持支票簽發或帳戶提領單據兌現，侵占2882萬8352元，並將款項用於買賣外幣、支付個人信用卡費、購屋及裝潢。

直到2021年底，有已結束營業的旅行社債權人洽詢領取退會款事宜，品保協會清查發現，該退會款未領取也無列帳，全案因而曝光，品保協會對此提出告訴。