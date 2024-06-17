快訊

核三廠1號機今年7月將除役 18日起逐步功率遞減運轉

美智庫：美國高科技核能慘輸中國15年 「2關鍵」奠定中方領先地位

LINE 6大新功能上線！不怕忘記帳號電郵密碼 安卓獨享社群1秘技

聽新聞
test
0:00 / 0:00

品保協會遭侵占近3000萬 北檢今起訴前會計

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

中華民國旅行業品質保障協會前會計人員李秀清，涉嫌侵占退還保障金3031萬餘元。台北地檢署今偵結，依涉犯刑法業務侵占、變造有價證券、洗錢防制條例等罪嫌，起訴李秀清。品保協會前秘書長陳怡全處分不起訴。

檢方指出，品保協會屬於公益性社團法人，各旅行業者加入品保協會時，必須繳納保障金，若會員旅行社消費者權益受損，消費者得向品保協會申訴，經調處若旅行社未在10日內賠償消費者，則以保障金代償。

此外，當會員旅行社要退會時，品保協會則應退還保障金，旅行社領取保障金時，必須在簽收簿上蓋押旅行社的大小印文。若旅行社未如期領取支票，品保協會則要作廢支票，留存該筆保障金。

檢方指出，李秀清涉於2004年至2012年間，未經時任陳怡全及時任理事長同意，變造塗改應作廢的支票的發票日，或單獨取消支票受款人，蓋上品保協會留存銀行的印鑑，期間內共變造13張支票，兌現149萬元並侵占入己。

檢方查出，李秀清於2007年至2018年間，利用職務登入系統，挪用或虧空品保協會款項，且為了避免會計師查核財務報表時發現，李秀清陸續以不實交易內容、摘要的會計傳票登載入帳、或未予入帳作為填補、美化暫付款及暫收款等帳面金額及年度財務報表。

李秀清再利用申請辦理轉存款項機會，或以暫付款申請預支交通費、餐費及各類支出，將資料陳送陳怡全及理事長簽核，持支票簽發或帳戶提領單據兌現，侵占2882萬8352元，並將款項用於買賣外幣、支付個人信用卡費、購屋及裝潢。

直到2021年底，有已結束營業的旅行社債權人洽詢領取退會款事宜，品保協會清查發現，該退會款未領取也無列帳，全案因而曝光，品保協會對此提出告訴。

檢方已扣押涉案土地及建物，認定李秀清涉犯涉犯刑法第336條第2項之業務侵占、同法第201條第2項行使變造有價證券、洗錢防制條例第14條第1項之洗錢等罪嫌，今偵結起訴李秀清。陳怡全則獲不起訴處分。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

侵占 旅行社 消費者

延伸閱讀

錢櫃林森店大火案練台生一審無罪 北檢上訴

00878預估下季配息略增至0.55元！ 存股哥：股息入帳會去吃一客5千的牛排

脫口透過手機訊號監控民眾 北檢今傳喚王義川、訊後請回

只因催款房租…萬華失明二房東頭骨被砍碎 北檢聲押凶嫌獲准

相關新聞

黃國昌爆料女檢包庇詐團？ 桃園地檢：已分案追查刑責

立委黃國昌今天質疑法務部、桃園地檢署未切實查辦桃檢檢察官吳亞芝捲入律師鄭鴻威擔任詐騙集團「軍師」案；法務部表示，已責成高...

品保協會遭侵占近3000萬 北檢今起訴前會計

中華民國旅行業品質保障協會前會計人員李秀清，涉嫌侵占退還保障金3031萬餘元。台北地檢署今偵結，依涉犯刑法業務侵占、變造...

台中女董座戀人夫7年 愛人肝病離世、她還得賠正宮40萬

台中市周姓女子是多間公司的董事，周女在2014年間認識已婚育有子女的蔡姓人夫，二人發展感情，互稱公婆，蔡妻發現丈夫經常不...

銀行員領好友全家千萬元賺高息 轉投資遭詐慘賠收場

某官股銀行屏東分行賴姓員工被控盜領客戶存款，合計取走吳姓客戶全家存款共1200萬餘元，吳女一家不滿，對賴女及華南銀行提告...

大陸介選引風暴立委要求徹查內應 雲林檢方：已分案

雲林地檢署追查中國大陸假訊息介選總統、立委大選，發現訊息來自中國大陸「上海創藍雲智公司」，立委劉建國和蔡易餘今拜會雲林地...

外拍伸狼爪辯3萬性交易 「色」影師性侵女模遭訴

家住新北市三峽的一名張姓攝影師，去年國慶日藉口可介紹高檔外拍工作，邀約一名女模特兒前往台中麗寶賽車場擔任車模，還入住號稱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。