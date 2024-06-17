涉侵占逾3000萬元 品保協會前會計遭訴
中華民國旅行業品質保障協會（品保協會）前會計李姓女子涉嫌利用職務上機會侵占會員保障金、挪用公款共計新台幣3031萬餘元，台北地檢署今天依業務侵占、洗錢等罪起訴李女。
檢方調查，品保協會是由旅行業者組織成立以保障旅遊消費的財團法人，各旅行社業者加入品保協會成為會員時，須繳納一定金額為保障金，而會員旅行社停業、破產或退出協會時，品保協會以開立支票等方式退還保障金。若會員沒有如期領取，品保協會應於屆期將支票作廢，並留存該筆保障金。
檢方查出，李女於民國93年至101年擔任品保協會會計期間，利用職務上保管支票的機會，未經秘書長或理事長授權或同意，逕自變造塗改支票「發票日」等方式，將原本應發給會員旅行社或作廢的13張支票拿到金融機構兌換，合計侵占149萬元。
檢方指出，李女於96年至107年間擔任品保協會會計人員期間，利用自己可以單獨執行會計電腦系統帳務登載、更動或刪除紀錄權限，涉嫌挪用或虧空品保協會款項。李女為掩飾犯行，陸續以不實交易內容等方式美化帳面，總計侵占2882萬餘元。
檢方查出，李女在侵占款項後拿去投資美金、人民幣、繳納個人信用卡等日常支出，同時還做為購屋頭期款及房屋貸款，於108年9月間退休。
品保協會於110年底接獲已結束營業的會員旅行社詢問退還保障金事宜，會計人員清查後發現這筆款項沒有領取也沒有列帳，品保協會進一步調查後發現李女涉案。
台北地檢署今天依刑法變造有價證券、業務侵占、洗錢防制法洗錢罪起訴李女，日前也向法院聲請查扣李女的土地及房屋獲准。
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