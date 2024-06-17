快訊

核三廠1號機今年7月將除役 18日起逐步功率遞減運轉

美智庫：美國高科技核能慘輸中國15年 「2關鍵」奠定中方領先地位

LINE 6大新功能上線！不怕忘記帳號電郵密碼 安卓獨享社群1秘技

涉侵占逾3000萬元 品保協會前會計遭訴

中央社／ 台北17日電

中華民國旅行業品質保障協會（品保協會）前會計李姓女子涉嫌利用職務上機會侵占會員保障金、挪用公款共計新台幣3031萬餘元，台北地檢署今天依業務侵占、洗錢等罪起訴李女。

檢方調查，品保協會是由旅行業者組織成立以保障旅遊消費的財團法人，各旅行社業者加入品保協會成為會員時，須繳納一定金額為保障金，而會員旅行社停業、破產或退出協會時，品保協會以開立支票等方式退還保障金。若會員沒有如期領取，品保協會應於屆期將支票作廢，並留存該筆保障金。

檢方查出，李女於民國93年至101年擔任品保協會會計期間，利用職務上保管支票的機會，未經秘書長或理事長授權或同意，逕自變造塗改支票「發票日」等方式，將原本應發給會員旅行社或作廢的13張支票拿到金融機構兌換，合計侵占149萬元。

檢方指出，李女於96年至107年間擔任品保協會會計人員期間，利用自己可以單獨執行會計電腦系統帳務登載、更動或刪除紀錄權限，涉嫌挪用或虧空品保協會款項。李女為掩飾犯行，陸續以不實交易內容等方式美化帳面，總計侵占2882萬餘元。

檢方查出，李女在侵占款項後拿去投資美金、人民幣、繳納個人信用卡等日常支出，同時還做為購屋頭期款及房屋貸款，於108年9月間退休。

品保協會於110年底接獲已結束營業的會員旅行社詢問退還保障金事宜，會計人員清查後發現這筆款項沒有領取也沒有列帳，品保協會進一步調查後發現李女涉案。

台北地檢署今天依刑法變造有價證券、業務侵占、洗錢防制法洗錢罪起訴李女，日前也向法院聲請查扣李女的土地及房屋獲准。

侵占 旅行社 洗錢

延伸閱讀

外拍伸狼爪辯3萬性交易 「色」影師性侵女模遭訴

港─京滬臥鋪高鐵首航 夕發朝至 旅行社：預訂排至9月

非法棄置100公噸農膜廢棄物 台中環保業者遭訴

暑假旅遊旺季將至 品保協會籲留意旅遊「三高」風險

相關新聞

黃國昌爆料女檢包庇詐團？ 桃園地檢：已分案追查刑責

立委黃國昌今天質疑法務部、桃園地檢署未切實查辦桃檢檢察官吳亞芝捲入律師鄭鴻威擔任詐騙集團「軍師」案；法務部表示，已責成高...

品保協會遭侵占近3000萬 北檢今起訴前會計

中華民國旅行業品質保障協會前會計人員李秀清，涉嫌侵占退還保障金3031萬餘元。台北地檢署今偵結，依涉犯刑法業務侵占、變造...

台中女董座戀人夫7年 愛人肝病離世、她還得賠正宮40萬

台中市周姓女子是多間公司的董事，周女在2014年間認識已婚育有子女的蔡姓人夫，二人發展感情，互稱公婆，蔡妻發現丈夫經常不...

銀行員領好友全家千萬元賺高息 轉投資遭詐慘賠收場

某官股銀行屏東分行賴姓員工被控盜領客戶存款，合計取走吳姓客戶全家存款共1200萬餘元，吳女一家不滿，對賴女及華南銀行提告...

大陸介選引風暴立委要求徹查內應 雲林檢方：已分案

雲林地檢署追查中國大陸假訊息介選總統、立委大選，發現訊息來自中國大陸「上海創藍雲智公司」，立委劉建國和蔡易餘今拜會雲林地...

外拍伸狼爪辯3萬性交易 「色」影師性侵女模遭訴

家住新北市三峽的一名張姓攝影師，去年國慶日藉口可介紹高檔外拍工作，邀約一名女模特兒前往台中麗寶賽車場擔任車模，還入住號稱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。