黃國昌爆料女檢包庇詐團？ 桃園地檢：已分案追查刑責

立委黃國昌今天質疑法務部、桃園地檢署未切實查辦桃檢檢察官吳亞芝捲入律師鄭鴻威擔任詐騙集團「軍師」案；法務部表示，已責成高檢署行政調查，桃檢也分案查辦案情有無與刑責有關。

法務部今天表示，上周檢察官與詐團律師消息傳出時，即責成台灣高檢署查處，務求全面徹查，如果查有檢察官涉及不法，絕不寬貸。

據了解，台灣高檢署檢察長張斗輝上周五指派主任檢察官張秋雲率同仁前往桃園地檢署查案，目前未有結論，今天調查仍持續。

此外，關於黃國昌指涉本案應有刑事責任的問題，桃園地檢署已正式分案偵辦，調查黃所控訴之事是否屬實、有無涉及刑事責任等。

黃國昌今爆料，律師充當詐團「軍師」詐騙案件一名涉案律師朱一品的女友、桃檢檢察官吳亞芝，不但鼓勵男友加入詐騙集團，還擔任相關案件「公訴蒞庭檢察官」，在蒞庭期間對累犯加重隻字不提，結果桃檢僅移付評鑑，沒追究刑事責任。

黃國昌並且指控「法務部配合放水，桃檢公然包庇」，要求法務部長鄭銘謙出來講清楚等。