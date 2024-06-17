銀行員領好友全家千萬元賺高息 轉投資遭詐慘賠收場

某官股銀行屏東分行賴姓員工被控盜領客戶存款，合計取走吳姓客戶全家存款共1200萬餘元，吳女一家不滿，對賴女及華南銀行提告，索討遭賴女取走的存款，屏東地院審理後，認定此案為雙方投資約定，銀行不用負責，僅判賴女要賠償吳女全家513萬餘元，吳女不服上訴，二審也認銀行免賠。可上訴。

判決指出，賴女與吳女等人相識許久，自2010年起，賴女陸續向吳女胞妹及家人供稱，若將存款交給她，每月可以領取銀行行員優惠存款的13%年息，吳女聽信後，陸續匯款至賴女指定帳號。

每月賴女都會結算2萬8千元利息交給吳女，吳女的妹妹也被拉入，投入200萬元本金後，連續10個月都領到利息。

事後因利息未能達到約定的金額，賴女周轉出問題，將存款交給杜姓男友人投資，沒想到杜男拿到錢後神隱，賴女被騙後，根本不敢讓吳女等客戶知道，只好拿自己薪水「補貼」，最後因退休付不出錢，全案才曝光。

吳女指控她和先生、兒子、妹妹的存款，遭賴女盜領1209萬元，不僅賴女要負責，銀行身為雇傭人，也應負連帶給付責任。

屏東地院審理時，賴女稱吳女一家的保險費、奶粉尿布錢、電信費用都是她幫忙支付，吳女向她借錢也沒還，若要討錢，也要扣掉她已賠付的薪水才公平；銀行則稱吳女都知道帳戶金留去向，此案是雙方投資協商，糾紛與銀行無關。

法官認為，吳女與賴女達成13％高利投資共識，且近年至提款機取錢時，都知道餘額見底，可見賴女提領吳女戶頭內的資金屬於兩人之間的共識，並非盜領。

不過，賴女資金遭杜男騙走卻持續提領吳女戶頭內的資金，仍侵害到吳女權益，扣除賴女平時有匯回給吳女的695萬元及可證明的投資獲利，計算後判賴女須賠償吳女一家512萬元，銀行無責免賠。