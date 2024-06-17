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外拍伸狼爪辯3萬性交易 「色」影師性侵女模遭訴
家住新北市三峽的一名張姓攝影師，去年國慶日藉口可介紹高檔外拍工作，邀約一名女模特兒前往台中麗寶賽車場擔任車模，還入住號稱台中市最頂級的沐蘭精品汽車旅館，讓女方誤以為接到好工作，卻趁兩人共處一室，於同日凌晨連續性侵女模2次，事後還辯稱雙方是以3萬元談妥性交易，新北地檢署依強制性交罪起訴。
檢警調查，張男因工作結束面貌、身材均屬上乘的被害人，於是佯稱手上有高檔車模外拍工作可介紹，將女方誘騙至汽車旅館性侵。事發後，被害人一離開汽車旅館，立刻前往鄰近的台中市第六分局報案，同時致電邱姓友人求助。
被害人邱姓友人則證稱，自己是案發當晚凌晨4、5點接到被害人求救電話，後來他陪同女方前往衛生福利部桃園醫院驗傷，見面時發現被害人臉色極差、眼睛紅腫，陳述事發經過時不斷哭泣。
被害人楊姓經紀人也證稱，一般模特兒到外縣市從事外拍工作時，若是訂2間房，將由女模和攝影師各自負擔房費，就算只訂1間房，也絕不會發生性關係，但被害人事後提及此事，均會情緒低落、不安哭泣，甚至不願面對或不想跟人見面。
張男到案時，坦承與被害人發生性行為，辯稱雙方是以3萬元代價進行性交易。但檢警從他與被害人的手機通訊軟體對話紀錄，發現他當天在女方離開汽車旅館後，曾數度試圖聯繫女方未果，隔天被害人傳送訊息給張男表示「我不知道自己做了什麼，要讓你這樣對我」，而張男則回覆「對不起」，顯然張男已知自身犯行。
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