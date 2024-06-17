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POP心靈成長課程涉詐欺千萬 負責人夫婦和講師7人今遭起訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

POP WORKSHOP心靈成長團體負責人夫婦呂秀金及黃振輝等人，涉嫌於2003年至2024年間，無心理師執照並開設心靈成長及企業管理課程，不法獲利2584萬萬餘元。台北地檢署偵辦，依涉犯心理師法、刑法詐欺取財等罪，起訴負責人夫婦及講師共7人。

呂秀金及黃振輝涉嫌於1999年至2011年間，先後成立「身心靈企業管理顧問有限公司」及「心理企業管理顧問有限公司」，2003年時成立「POP WORKSHOP心靈成長團體」。

檢方指出，呂秀金及黃振輝不具有任何心理學相關學歷及執照，向學員佯稱兩人及長子黃懷之具有心理諮商專業背景，開設多種心靈成長及企業管理課程，包括：管理學院、宇宙財富秘密、行銷工作坊（超覺）、靈魂學院（靈魂與鑽石）、安可心腦合一等。

課程由呂秀金、黃振輝、黃懷之擔任講師、長媳劉純擔任助教、次子黃懷正擔任課程攝影、男子郭瑞想擔任企業管理課程老師、女子賴玉嬌擔任會計。

檢方指出，課程內容方面，呂秀金等人涉嫌對報名學院進行心理測驗、個人內在情感、性侵害、婚姻、死亡、創傷及家庭等議題，從事分析、輔導及建議，透過角色扮演，執行心理劇演出。

檢方統計，有24人誤認呂秀金等人具心理諮商專業背景，每人繳交課程費用從12萬至500多萬不等，共計2584萬8980元。

去年，時任時代力量立委王婉諭告發呂秀金、黃振輝及3名講師，未有心理師執照卻開設心靈成長課程，騙取千萬，涉犯心理師法第42條第1項、刑法詐欺等罪嫌。為了避免滅證，北檢去年指揮大安分局執行搜索8處，約談負責人夫妻及職員7人，諭知負責人呂秀金50萬交保、負責人黃振輝50萬交保，另5名職員15至40萬不等交保。

檢方認定，呂秀金、黃振輝、黃懷之、劉純、黃懷正及郭瑞想等6人，涉犯心理師法第42條未取得心理師資格擅自執行心理師業務罪嫌；此外，呂秀金等6人及賴玉嬌也涉犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財罪嫌，今依法提起公訴。本案扣案犯罪所得，依法宣告沒收，如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依法追徵其價額。

POP WORKSHOP心靈成長團體講師黃懷之。圖／聯合報系資料照片
POP WORKSHOP心靈成長團體講師黃懷之。圖／聯合報系資料照片
POP WORKSHOP心靈成長團體負責人呂秀金。圖／聯合報系資料照片
POP WORKSHOP心靈成長團體負責人呂秀金。圖／聯合報系資料照片
POP WORKSHOP心靈成長團體負責人黃振輝。圖／聯合報系資料照片
POP WORKSHOP心靈成長團體負責人黃振輝。圖／聯合報系資料照片

人夫 心理師 詐欺

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