大陸男駕快艇直驅淡水 檢察官借提訊問當庭逮捕聲押
大陸籍男子阮芳勇，疑曾任大陸海軍艦艇艇長，今年6月8日從大陸漁港獨自開快艇「鴻津號」出發，跨越台灣海峽闖淡水河直驅我國，因與交通船碰撞，海巡獲報到場而落網，阮男第一時間供稱要「投奔自由」，日前遭收容宜蘭收容所。士林地檢署國安專組檢察官分案偵辦，今首度借提阮男，訊問後當庭逮捕，向法院聲請羈押。
士檢日前指出，大陸人民阮男，未經許可進入台灣地區，違反台灣地區與大陸地區人民關係條例，而涉嫌入出國及移民法第74條第1項後段罪嫌，經移送本署由檢察官訊問後，已交由移民署新北專勤隊依法收容。士林地檢署國安專組檢察官，為確保國家安全，深入調查、釐清事件經過，今首度透過海巡從宜蘭收容所，借提涉犯入出國移民法阮男，開庭訊問後認為犯罪嫌疑重大，當庭逮捕，向法院聲請羈押。
60歲阮男日前自稱，他遭大陸限制出境，6月8日海上風平浪靜，因熟悉海象，從大陸漁港獨自駕駛快艇來台，自己沒有親友接應。阮男靠岸落網時，身上遭查扣手機及大陸護照，還有多國貨幣，經查為數個東南亞國家的貨幣，但唯獨沒有新台幣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言