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大陸男駕快艇直驅淡水 檢察官借提訊問當庭逮捕聲押

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

大陸籍男子阮芳勇，疑曾任大陸海軍艦艇艇長，今年6月8日從大陸漁港獨自開快艇「鴻津號」出發，跨越台灣海峽闖淡水河直驅我國，因與交通船碰撞，海巡獲報到場而落網，阮男第一時間供稱要「投奔自由」，日前遭收容宜蘭收容所。士林地檢署國安專組檢察官分案偵辦，今首度借提阮男，訊問後當庭逮捕，向法院聲請羈押。

士檢日前指出，大陸人民阮男，未經許可進入台灣地區，違反台灣地區與大陸地區人民關係條例，而涉嫌入出國及移民法第74條第1項後段罪嫌，經移送本署由檢察官訊問後，已交由移民署新北專勤隊依法收容。士林地檢署國安專組檢察官，為確保國家安全，深入調查、釐清事件經過，今首度透過海巡從宜蘭收容所，借提涉犯入出國移民法阮男，開庭訊問後認為犯罪嫌疑重大，當庭逮捕，向法院聲請羈押。

60歲阮男日前自稱，他遭大陸限制出境，6月8日海上風平浪靜，因熟悉海象，從大陸漁港獨自駕駛快艇來台，自己沒有親友接應。阮男靠岸落網時，身上遭查扣手機及大陸護照，還有多國貨幣，經查為數個東南亞國家的貨幣，但唯獨沒有新台幣。

阮男快艇9日進入淡水河時登岸的渡船頭交通船棧橋碼頭（紅色頭），距其已通過的淡水第一漁港（藍色箭頭）不到50公尺，橘色箭頭為淡一漁港安檢所原址。記者洪哲政／攝影
阮男快艇9日進入淡水河時登岸的渡船頭交通船棧橋碼頭（紅色頭），距其已通過的淡水第一漁港（藍色箭頭）不到50公尺，橘色箭頭為淡一漁港安檢所原址。記者洪哲政／攝影
阮男遭移送台北市士林地檢署。(記者翁至成／翻攝)
阮男遭移送台北市士林地檢署。(記者翁至成／翻攝)
阮男駕駛快艇直驅淡水落網。圖／海巡提供
阮男駕駛快艇直驅淡水落網。圖／海巡提供

國安 檢察官 移民署

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