大陸男駕快艇直驅淡水 檢察官借提訊問當庭逮捕聲押

大陸籍男子阮芳勇，疑曾任大陸海軍艦艇艇長，今年6月8日從大陸漁港獨自開快艇「鴻津號」出發，跨越台灣海峽闖淡水河直驅我國，因與交通船碰撞，海巡獲報到場而落網，阮男第一時間供稱要「投奔自由」，日前遭收容宜蘭收容所。士林地檢署國安專組檢察官分案偵辦，今首度借提阮男，訊問後當庭逮捕，向法院聲請羈押。

士檢日前指出，大陸人民阮男，未經許可進入台灣地區，違反台灣地區與大陸地區人民關係條例，而涉嫌入出國及移民法第74條第1項後段罪嫌，經移送本署由檢察官訊問後，已交由移民署新北專勤隊依法收容。士林地檢署國安專組檢察官，為確保國家安全，深入調查、釐清事件經過，今首度透過海巡從宜蘭收容所，借提涉犯入出國移民法阮男，開庭訊問後認為犯罪嫌疑重大，當庭逮捕，向法院聲請羈押。