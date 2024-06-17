名校男大生簽約接案 被抓包公司造假變詐欺「被告」

在某國立知名大學就讀生科及資工雙主修的詹姓男大生，看到羅姓男子在網路貼文徵求網頁設計，詹男自稱為某網路公司專案經理，與羅男接洽後成功簽下合約，結果羅細查詹男背景，才發現他根本沒設立公司，懷疑遭騙後報警，高雄地院依詐欺取財罪判詹男3月徒刑，得易科罰金，緩刑3年。

判決指出，還在就讀大學的詹男，平常會在網路承接網頁設計案，前年3月間，他在網路看到羅男徵求網頁設計，詹男看到羅男貼文後，私訊羅接洽業務。

詹自稱為某「網頁設計公司」的設計經理、工程師，公司包含美工人員、前後端人員、管理階層，員工人數共18人，羅男見詹男公司背景、人力充足，於是約好碰面簽約。

但簽約當天詹男並未現身，請李姓友人到場代為簽約，李與羅男簽訂「委託網站開發合約書」後，在公司統一編號填寫詹男姓名及詹提供的統編數字，收下1萬元訂金後並與羅男合照代表簽約完成。

羅離開後起疑，搜尋詹男背景及公司名稱，才發現詹並未成立該家網頁公司，明知道公司沒設立登記，還向他承攬網頁製作，懷疑遇到詐騙後，氣得對詹男提告。

法院審理期間詹男坦承沒設立公司，當天跟羅聯繫後，指示李姓友人前往簽約，但李簽約的那一份，並不是他所準備，他交給李的是另一份以他為名的合約。

但法官發現，李男簽約時，詹男還傳LINE指示李男填寫公司統編及其他資料，可見李男簽約時，詹男就知道合約是以該間網頁公司為銘謙月，不採信詹男說法。