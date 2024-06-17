快訊

覆議戰要靠柔軟身段？如今硬碰硬綠營內都不信會過關

1千多頁被塗黑！數位身分證文件滿滿「馬賽克」如天書 藍：內政部想隱瞞什麼？

吞嚥困難又有家族病史！鄭弘儀自疑罹咽喉癌 醫揭真實病症

名校男大生簽約接案 被抓包公司造假變詐欺「被告」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

在某國立知名大學就讀生科及資工雙主修的詹姓男大生，看到羅姓男子在網路貼文徵求網頁設計，詹男自稱為某網路公司專案經理，與羅男接洽後成功簽下合約，結果羅細查詹男背景，才發現他根本沒設立公司，懷疑遭騙後報警，高雄地院依詐欺取財罪判詹男3月徒刑，得易科罰金，緩刑3年。

判決指出，還在就讀大學的詹男，平常會在網路承接網頁設計案，前年3月間，他在網路看到羅男徵求網頁設計，詹男看到羅男貼文後，私訊羅接洽業務。

詹自稱為某「網頁設計公司」的設計經理、工程師，公司包含美工人員、前後端人員、管理階層，員工人數共18人，羅男見詹男公司背景、人力充足，於是約好碰面簽約。

但簽約當天詹男並未現身，請李姓友人到場代為簽約，李與羅男簽訂「委託網站開發合約書」後，在公司統一編號填寫詹男姓名及詹提供的統編數字，收下1萬元訂金後並與羅男合照代表簽約完成。

羅離開後起疑，搜尋詹男背景及公司名稱，才發現詹並未成立該家網頁公司，明知道公司沒設立登記，還向他承攬網頁製作，懷疑遇到詐騙後，氣得對詹男提告。

法院審理期間詹男坦承沒設立公司，當天跟羅聯繫後，指示李姓友人前往簽約，但李簽約的那一份，並不是他所準備，他交給李的是另一份以他為名的合約。

但法官發現，李男簽約時，詹男還傳LINE指示李男填寫公司統編及其他資料，可見李男簽約時，詹男就知道合約是以該間網頁公司為銘謙月，不採信詹男說法。

法官認定，詹男向羅男訛稱公司狀況，害羅男誤以為詹男公司有網頁設計能力，應構成詐欺取財罪，考量他還在念書，坐牢不僅對將來復歸社會極為不利，還可能學習監獄內的不良習性，因此僅輕判3月，得易科罰金，另宣告緩刑3年，緩刑期內要提供160小時義務勞務。

高雄地院外觀。記者張議晨／攝影
高雄地院外觀。記者張議晨／攝影

工人 網路

延伸閱讀

中信實驗中小學畢業生升學成果亮眼 錄取歐美百大名校

路燈維護工程收賄不刁難...高公局北工處2約雇員工認罪吐錢獲緩刑

十軍團中士詐同袍14萬戰鬥加給…買精品球鞋 獲判緩刑

華裔過半亞凱迪亞高中畢業禮 百多人錄取名校

相關新聞

「受害者連信義廣場都不敢走」消基會啟動寶林茶室團訟

備受社會矚目的寶林茶室嚴重食物中毒案，已造成6位被害消費者死亡，及24位消費者受到輕重不等的傷病。消基會今舉行「消基會正...

中國大陸境外介選查獲實證簽結 蔡易餘、劉建國要求揪內幕

今年總統和立委大選，雲林縣虎尾地區在選前4天傳出一則「虎尾將設彈基地，一旦爆炸方圓十公里無人倖免」的簡訊，因選舉逼近出現...

康友掏空炒股詐201億 黃文烈判25年、前立委判刑8年6月

前生技股王康友-KY掏空、炒股案，印尼籍大陸房地產大亨王命亮、前康友董事長黃文烈利用「鮭魚返鄉」政策於境外設立假外資康友...

寶林茶室6死中毒消基會將打團體訴訟 死因鑑定法醫研究所持續進行中

寶林茶室食物中毒案，迄今釀6死，財團法人中華民國消費者文教基金會今表示，將替被害人提起團體訴訟。法務部法醫研究所已完成2...

名校男大生簽約接案 被抓包公司造假變詐欺「被告」

在某國立知名大學就讀生科及資工雙主修的詹姓男大生，看到羅姓男子在網路貼文徵求網頁設計，詹男自稱為某網路公司專案經理，與羅...

退伍野戰砲兵當共諜！高額報酬誘現役軍人交出機密 判關2年半定讞

志願役退伍軍人戴宥崴到大陸工作被吸收當共諜，以高額報酬利誘2名我國現役軍人交付軍事機密資料被拒絕，他坦承犯行，最高法院依...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。