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男開車撞館長健身房 基進黨控黃國昌查前科資料涉個資法

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

館長陳之漢經營的健身房旗艦館，於上周三晚間遭一名林姓男子駕駛貨車衝撞大門，館長表示，民眾黨立委黃國昌協助查詢，林男並無前科。台灣基進秘書長吳欣岱指控，黃國昌涉查詢他人前科等特種個資，今赴台北地檢署提告黃國昌涉犯個人資料保護法。

館長經營的成吉思汗健身俱樂部台中旗艦館，本月12日晚遭一名林姓男子駕駛貨車衝撞大門。事後，館長表示，林男曾來應徵健身房教練但未獲錄取，經黃國昌幫忙查詢，林男過去沒有什麼前科，背景單純。

吳欣岱指控，黃國昌查詢林男前科再洩漏給館長，而根據個資法規定，前科資料是特種個人資料，除符合法律規定之例外，不得蒐集、處理或利用。

對此，黃國昌回應，他是使用司法院法學資料檢索系統查詢林男資料，並無違法。吳欣岱則認為，黃國昌所言並非事實，今提告黃國昌涉犯個人資料保護法第41條之違反同法第6條第1項規定利用個人資料罪。

台灣基進秘書長吳欣岱（右）今赴台北地檢署提告黃國昌涉犯個人資料保護法。記者房荷庭／攝影
台灣基進秘書長吳欣岱（右）今赴台北地檢署提告黃國昌涉犯個人資料保護法。記者房荷庭／攝影

健身房 館長 黃國昌

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