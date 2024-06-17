「受害者連信義廣場都不敢走」消基會啟動寶林茶室團訟

備受社會矚目的寶林茶室嚴重食物中毒案，已造成6位被害消費者死亡，及24位消費者受到輕重不等的傷病。消基會今舉行「消基會正式收件，啟動寶林茶室團體訴訟」記者會，消基會董事長吳榮達表示，已有30位受害者填意願書請消基會提起團體訴訟意願。請求賠償的具體金額要文件收齊後才能估算，「破億的可能性是有」；消基會名譽董事長蘇錦霞則表示，有受害者表示現在「連信義廣場都不敢走過去」，團訟也將請求精神賠償。

「遠百這麼大的公司，美食街怎麼會出事；怎會想到信義區這種地方，只吃了一餐就會出人命？」曾因寶林事件住進加護病房的黃小姐透過視訊連線參加記者會，她表示食安問題已經嚴重影響她的生存權和工作權。過去她身體非常好，現在不大敢出去吃飯，出去吃餐廳也只看吃吃過的餐廳，不敢嘗試新餐廳，「希望我們得到應有賠償、回到原來的生活。」

她表示，13日跟消基會開完說明會後，非常訝異受害者的處境。有些醫院竟然會說這是小事，「或許一些醫生忽略食安問題，食安問題是非常嚴重的事情，沒人想到會死掉六個人。」他希望遠百和市政府，都必須注意做定時稽查。

「寶林應該重判。」她表示，寶林茶室背負六條人命與30多位消費者的健康問題，後續的健康問題有多嚴重，迄今仍無法判斷和評估，希望警方盡快查出真相、還消費者公道。至於希望的賠償金額，她表示還要跟消基會討論，但認為寶林事件對心理和工作影響很大，醫療費用還要評估。

吳榮達表示，消基會將為6位死者的家屬及24位輕重不同傷病的受害者提起團體訴訟，除已於6月13日召開說明會，向受害者及其家屬詳細說明團體訴訟的流程、可爭取的權利項目，及必需提供文件資料外，將於今日開始正式收件，待提起本件團體訴訟的人數達到20人以上，消基會完成所有訴前準備工作，就會依法向法院提起團體訴訟。寶林茶室團訟案之收件截止時間為7月31日。

消基會副董事長徐則鈺表示，目前由消基會為他們提起團體訴訟意願的受害消費者，共有30人，但仍需這些受害消費者能夠儘速完成填寫表格，和提供證據資料等，才能早日進入提訟程序。因此消基會想透過此次記者會再次提醒本件被害的消費者，儘速完成需配合的事項，讓消基會儘快進入訴訟審理程序。

他指出，消基會目前已開過3次義務律師團會議，啟動訴訟策略討論，及法律攻防的研析。雖然相關行政責任調查程序及刑事責任偵查程序，尚未完結，但消基會仍會儘速完成本件團訟訴前準備工作，盡早向法院提起本件團體訴訟；同時也會隨時緊盯行政責任調查結果及刑事責任偵查結果，適時納入團訟有利主張。

消基會名譽董事長蘇錦霞則表示，除實際損害之外，還希望幫受害者爭取到未來檢查的費用，讓受害者安心地做檢查，此外也會幫忙要求精神賠償。她指出，有的受害者表示，現在連信義廣場都不敢走過去，陰影非常重。除了民法規範的賠償之外，消基法也會有行政方面的賠償金，會看是用故意或重大過失，最大可以到三倍懲罰性賠償金。她希望所有的受害者家屬，已經有跟消基會聯繫的、還沒接觸到消基會的，可以到消基會的網站填妥表格，讓消基會協助賠償。

※寶林茶室團訟案，截止時間為7月31日。（掛號郵寄以寄出日郵戳為憑）