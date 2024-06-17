快訊

覆議戰要靠柔軟身段？如今硬碰硬綠營內都不信會過關

1千多頁被塗黑！數位身分證文件滿滿「馬賽克」如天書 藍：內政部想隱瞞什麼？

吞嚥困難又有家族病史！鄭弘儀自疑罹咽喉癌 醫揭真實病症

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中國大陸境外介選查獲實證簽結 蔡易餘、劉建國要求揪內幕

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

今年總統和立委大選，雲林縣虎尾地區在選前4天傳出一則「虎尾將設彈基地，一旦爆炸方圓十公里無人倖免」的簡訊，因選舉逼近出現假訊息，前立委蘇治芬即向雲林地檢署申告，經查最近結果出爐，消息來源竟是中國大陸上海的公司，立委劉建國、蔡易餘認為中共介選事證明確，國家安全為要，今天偕同拜會雲林地檢署檢察長戴文亮期能追查國內提供接收簡訊手機號碼來源，以揪出幕後操控者以保國家安全。

劉建國等人指出，雲林地檢署查出今年初許多虎尾鎮民接獲的導彈基地設立等恐嚇簡訊，發送者是中國公司，然而若無國內在地協作者提供手機號碼，中方如何能精準掌握並發送恐嚇簡訊給虎尾鎮民，檢方以無法查出發送者偵結，不失輕率。

立委劉建國、蔡易餘拜會雲林地檢署檢察長戴文亮，要求徹查深入揪出洩露鎮民個資給中共的國內協助者，確保台灣民主及國家安全。

據指出，今年初大選選前4天，總統候選人賴清德才剛到雲林掃街拜票。當天，雲林虎尾各家戶馬上收到「雲林虎尾要設置導彈基地！方圓10里無人倖存！」的簡訊。當時行政院立即澄清，但謠言四散，距離選舉剩下不到一週。

檢警循線追查，果然發現門號購買者就是位於大陸的「上海創藍雲智公司」。

雲林地檢署追查訊息來源，確認選前散發「飛彈」假訊息的是中國「上海創藍雲智公司」所發出。圖／蘇治芬提供
雲林地檢署追查訊息來源，確認選前散發「飛彈」假訊息的是中國「上海創藍雲智公司」所發出。圖／蘇治芬提供
雲林地檢署追查訊息來源，確認選前散發「飛彈」假訊息的是中國「上海創藍雲智公司」所發出。圖／蘇治芬提供
雲林地檢署追查訊息來源，確認選前散發「飛彈」假訊息的是中國「上海創藍雲智公司」所發出。圖／蘇治芬提供
雲林地檢署追查訊息來源，確認選前散發「飛彈」假訊息的是中國「上海創藍雲智公司」所發出。圖／蘇治芬提供
雲林地檢署追查訊息來源，確認選前散發「飛彈」假訊息的是中國「上海創藍雲智公司」所發出。圖／蘇治芬提供

劉建國 雲林

延伸閱讀

張麗善海峽論壇演說促對話、交流 劉建國：應重視台灣人民感受

陳斐娟臉書稱他是「愛情騙子」 劉建國求償敗訴再釋憲...結果曝光

國土計畫屏東農1面積大減、雲林卻增 張麗善質疑特別通融某些縣市

劉建國批ECFA是包著糖衣毒藥 企圖拔台灣產業根基

相關新聞

大陸男駕快艇直驅淡水 檢察官借提訊問當庭逮捕聲押

大陸籍男子阮芳勇，疑曾任大陸海軍艦艇艇長，今年6月8日從大陸漁港獨自開快艇「鴻津號」出發，跨越台灣海峽闖淡水河直驅我國，...

「受害者連信義廣場都不敢走」消基會啟動寶林茶室團訟

備受社會矚目的寶林茶室嚴重食物中毒案，已造成6位被害消費者死亡，及24位消費者受到輕重不等的傷病。消基會今舉行「消基會正...

中國大陸境外介選查獲實證簽結 蔡易餘、劉建國要求揪內幕

今年總統和立委大選，雲林縣虎尾地區在選前4天傳出一則「虎尾將設彈基地，一旦爆炸方圓十公里無人倖免」的簡訊，因選舉逼近出現...

康友掏空炒股詐201億 黃文烈判25年、前立委判刑8年6月

前生技股王康友-KY掏空、炒股案，印尼籍大陸房地產大亨王命亮、前康友董事長黃文烈利用「鮭魚返鄉」政策於境外設立假外資康友...

寶林茶室6死中毒消基會將打團體訴訟 死因鑑定法醫研究所持續進行中

寶林茶室食物中毒案，迄今釀6死，財團法人中華民國消費者文教基金會今表示，將替被害人提起團體訴訟。法務部法醫研究所已完成2...

名校男大生簽約接案 被抓包公司造假變詐欺「被告」

在某國立知名大學就讀生科及資工雙主修的詹姓男大生，看到羅姓男子在網路貼文徵求網頁設計，詹男自稱為某網路公司專案經理，與羅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。