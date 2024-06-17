中國大陸境外介選查獲實證簽結 蔡易餘、劉建國要求揪內幕

今年總統和立委大選，雲林縣虎尾地區在選前4天傳出一則「虎尾將設彈基地，一旦爆炸方圓十公里無人倖免」的簡訊，因選舉逼近出現假訊息，前立委蘇治芬即向雲林地檢署申告，經查最近結果出爐，消息來源竟是中國大陸上海的公司，立委劉建國、蔡易餘認為中共介選事證明確，國家安全為要，今天偕同拜會雲林地檢署檢察長戴文亮期能追查國內提供接收簡訊手機號碼來源，以揪出幕後操控者以保國家安全。

劉建國等人指出，雲林地檢署查出今年初許多虎尾鎮民接獲的導彈基地設立等恐嚇簡訊，發送者是中國公司，然而若無國內在地協作者提供手機號碼，中方如何能精準掌握並發送恐嚇簡訊給虎尾鎮民，檢方以無法查出發送者偵結，不失輕率。

立委劉建國、蔡易餘拜會雲林地檢署檢察長戴文亮，要求徹查深入揪出洩露鎮民個資給中共的國內協助者，確保台灣民主及國家安全。

據指出，今年初大選選前4天，總統候選人賴清德才剛到雲林掃街拜票。當天，雲林虎尾各家戶馬上收到「雲林虎尾要設置導彈基地！方圓10里無人倖存！」的簡訊。當時行政院立即澄清，但謠言四散，距離選舉剩下不到一週。