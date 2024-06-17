貨車彎道停車機車騎士閃避跌溝斷頸亡 司機二度無罪

彰化縣溫姓男子在前年間將貨車停在彰化縣和美鎮一處農路彎道處，當時洪姓男子騎機車行經該處，為閃避貨車，左偏跌落路旁水溝內，洪因摔斷頸椎、溺水休克身亡，溫被檢方認定，違規在彎道處停車，涉犯過失致死罪，一審即認定該處未設置彎道標誌，停車不屬違規，判無罪，台中高分院近日宣判，仍判溫無罪。

溫姓男子在前年5月20日下午2時許，將貨車停在彰化縣和美鎮渭南路一處農路彎道，當時洪姓男子騎機車行經該處，發現溫貨車時，為閃避貨車，機車失控左偏，跌落路旁水溝內，洪摔斷頸椎，在水溝內溺水後，送醫後因創傷性休克致呼吸衰竭，不治身亡。

檢方調查，溫男停車位置是彎道，屬於不得停車區域，當時沒有不能注意的狀況，卻不當占用車道，涉有過失，溫也承認在該處停車，依過失致死罪起訴。

彰化地院審理時，溫男雖對案發過程不爭執，但強調貨車停放時，有靠邊停，也有注意要讓其他車輛可以轉彎、通行，否認涉犯過失致死罪。

法官認為，依照道路交通安全規則，案發地點是二級農路、三級農路銜接處，時速速限分別為20公里、15公里，但彎道標誌設置的規定是每小時25公里以上，因此該處非屬設置彎道標誌的地點，既然該處非屬彎道路段，就沒有禁止停車的規定。

法官勘驗監視器也發現，該處是農路，非往來通行頻繁之路，溫在停放貨車後，路寬還有380公分，仍足以讓行經該路段的人、車正常通行，沒有妨害交通，加上洪騎車本需注意車前狀況，在案發時僅有洪通行時，洪仍未注意彎道處有停貨車，不慎跌落水溝身亡，加上洪事後也被驗出有酒精濃度，認為無證據證明溫有過失，判無罪。