康友掏空炒股詐201億 黃文烈判25年、前立委判刑8年6月

前生技股王康友-KY掏空、炒股案，印尼籍大陸房地產大亨王命亮、前康友董事長黃文烈利用「鮭魚返鄉」政策於境外設立假外資康友製藥廠詐騙201億元，另炒作股價坑殺投資人；台北地院今天宣判，黃文烈依違反證交法多罪判刑25年，併科罰金200萬元。

全案起訴29人，部分被告偵查中通緝，合議庭今天對26名被告宣判，判26人全部有罪，刑度在2年6月到9年間，沒收他們的犯罪所得。

其中，重要被告前立委吳光訓犯證交法低買高賣罪，判刑8年6月；三洋威士比女董事長陳玉蓮犯證交法低買高賣罪，判刑9年；三洋威士比大股東陳和順犯證交法低買高賣罪，判刑8年；會計師施景彬、江明南各判刑2年6月。本案可以上訴。

依檢察官偵查，王命亮、黃文烈利用「龐氏騙局」手法，2014至2020年在台灣資本市場詐得201億元，起訴時對他們求處重刑；檢方認為，施景彬、江明南罔顧康友財務報告不實，破壞會計師專業，另建請科處適當之刑。

起訴指出，王命亮、黃文烈主導大陸奔馬實業、協力集團，得知大陸國營企業華源集團旗下六安華源製藥擁有龐大土地，2008年時吃下六安華源股權，並趁我國政府推動「鮭魚返鄉」政策之際，將六安華源包裝成台資，於境外設立康友製藥，持有六安華源股權。

之後，王命亮、黃文烈2人急需資金，未經董事會決議，2019年以擔保廈門奔馬實業借款債務為由，將504台機器設備向銀行抵押借貸，借貸案造成公司損失人民幣2億多元，卻未在財報中揭露，會計師明知財報不實卻予以簽核。

依檢方指控，2018年時，黃文烈指示姪子調度金流，找盤商與炒手炒作康友股票，1個月內將股價由372元炒至538元，另透過假外資勾結廈門「富德勝」金融集團總裁鄭炳強隔海炒股。