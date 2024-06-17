寶林茶室6死中毒消基會將打團體訴訟 死因鑑定法醫研究所持續進行中

寶林茶室食物中毒案，迄今釀6死，財團法人中華民國消費者文教基金會今表示，將替被害人提起團體訴訟。法務部法醫研究所已完成2名死者的鑑定報告，仍有4名死者鑑定報告尚未完成，全案仍由台北地檢署偵辦中。

今年3月至4月間，已有4人因曾至寶林茶室用餐後，出現身體不適而死亡。法醫研究所5月間已完成兩名死者的鑑定報告，顯示兩人死因均與邦克列酸相關，報告由士林和新北地檢署，轉送北檢一併參考。

不過，另有兩人在加護病房救治，分別於本月5日、11日死亡，成為本案第5名及第6名死者。第5名死者為50多歲女性，曾在3月22日在寶林茶室食用寶林滑蛋河粉，後續出現腹瀉、嘔吐等症狀，6月5日死亡；第6名死為為46歲女性，收治萬芳醫院，曾在3月21日寶林茶室用餐時用滑蛋河粉，並且已經有換肝，狀況一度好轉，6月5日曾轉至一般病房，10日轉進加護病房，6月11日死亡。

消基會今宣布，正式啟動寶林茶室團體訴訟收件作業，待團訟委託人數達到20人以上，完成所有訴前準備工作，將依法向法院提起團體訴訟。