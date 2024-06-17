指標性毒品走私案臥底遭重判 監院調查：蒙受冤抑

前幾年檢警破獲大宗毒品走私案，間接瓦解國內林孝道3大販毒集團；不過「臥底」線民遭判重刑，經相關人士奔波，監察院調查認線民「蒙受冤抑」，高檢署將據此提出再審。

這起重大毒品案人贓俱獲，是當時在海上查緝最大宗安非他命走私案。時任法務部常務次長張斗輝嘉勉破案團隊，肯定這起毒品案從剛開始掌握線索，接著以科學方法辦案，向上溯源成功追緝共犯，是相當成功範例，希望日後各地緝毒能以此案為範例。

「就是這個點進而發展出整個面」1名參與辦案的專案小組人員告訴中央社記者，因為這起走私案牽出東南亞毒梟線頭，接著刑事局、法務部陸續破獲創紀錄重大毒品案，甚至瓦解國內3大販毒集團「南霸天」林孝道走私團夥，逼著幾名跨國毒梟倉皇逃亡境外。

不過這個緝毒典範，當相關人員陸續入監服刑後，爆發「線民」遭重判「案外案」。經民意代表奔波，監察院立案調查，確定因當時檢、警與海巡相互「聯繫不夠、欠周延」，導致「線民」遭入罪判刑。

監察院約談包括警方、海巡和指揮偵辦檢察官等當時專案小組核心人員，並於近期陸續接到調查結果。相關人員告訴中央社記者，監察院調查認為，這起毒品案件檢舉人可確認是事先受到警察、海巡委託，擔任查緝毒品走私的臥底線民，也因此涉入運輸毒品。

監院調查認為，既然「線民」是檢警採取誘捕偵查（釣魚）手段，以國內目前仍無臥底偵查相關法制，應依證人保護法第14條之規定減免刑責。調查認為，因承辦檢察官、警方、海巡間的認知和溝通問題，導致線民未事先取得檢察官同意其當臥底（污點證人）證明，且涉入犯罪行為而遭到法院重判，實有冤抑，應給予救濟。

監察院引用最高法院103年度台上字第3404號判決（95年間，屏東118支長短槍走私案）進一步說明。最高法院見解，現今社會某些類型犯罪，如販賣槍、毒、人口或洗錢、嚴重貪污等，不乏具嚴密組織或集團性情形，為打擊這類犯罪，在外國發展一般所謂「臥底偵查」方式；國內雖未引進此一法制，但實際上檢警運用線民「臥底」破獲犯罪集團，並非全無。

「臥底」者，為避免遭發覺、陷入險境，須多所權宜應變，既要神秘進行，當然不可能事事預先請示檢察官，如因此導致觸法予以論罪，不符合社會認知正義；再者，因檢察官和警方、海巡內部聯繫不夠或欠周，而將線民沒有事先取得檢察官同意當臥底的疏失轉嫁線民，「是否符合社會之公平正義通念？」

法務部接獲監察院調查報告後，將由高等檢察署向高等法院提出再審。高檢署認為「線民之角色埋伏臥底，以協助警察機關執行集團性犯罪偵查甚明」，且「檢察官事先同意，僅為形式要件，線民為實質應受保護之證人」，「線民」應受無罪或免刑判決，因此依法聲請再審。

當年承辦地檢署表示，尊重監察院調查結果和高檢署提再審；高等法院表示，已收到當事人再審案件，並通知法律扶助基金會指派律師協助，目前尚在審理中，至於案件內容不便說明。